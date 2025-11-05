Na platou ispred Doma Narodne skupštine, kao i na Trgu Nikole Pašića prisutan je veliki broj građana koji nose zastave Srbije, kao i transparent "Srbija se pokoriti neće, dok se Vučić po Srbiji kreće", "Srbi sa Kosova i Metohije za Srbiju protiv nasilja".
POGAČA I SO ZA DOČEK HEROJA SA KiM! Sve spremno za dolazak Srba koji pešače ka Novom Sadu: "Srbija se pokoriti neće, dok se Vučić po Srbiji kreće (VIDEO/FOTO)
Ispred Skupštine Srbije okupile su se hiljade ljudi kako bi dočekale Srbe koji od 29. oktobra pešače sa KiM.
Tradicionalno, za doček Srba sa AP KiM spremni su so i pogače, a puštaju se tradicionalne srpske pesme.
