Ispred Skupštine Srbije okupile su se hiljade ljudi kako bi dočekale Srbe koji od 29. oktobra pešače sa KiM.

Tradicionalno, za doček Srba sa AP KiM spremni su so i pogače, a puštaju se tradicionalne srpske pesme.

Na platou ispred Doma Narodne skupštine, kao i na Trgu Nikole Pašića prisutan je veliki broj građana koji nose zastave Srbije, kao i transparent "Srbija se pokoriti neće, dok se Vučić po Srbiji kreće", "Srbi sa Kosova i Metohije za Srbiju protiv nasilja".