Slušaj vest

Veliki broj ljudi dočekao je večeras Srbe sa KiM, koji već osmi dan pešače do Novog Sada na veliki narodni skup!

Među pešacima su sugrađani sa Kosova i Metohije, ali i centralne Srbije, Raške, Kraljeva, Čačka, Gornjeg Milanovca, Ljiga, Lazarevca i drugih gradova.

Na dočeku Srba sa KiM trebalo bi da govore Ana Brnabić, Miloš Vučević, student Miloš Pavlović i Žarko Milovanović iz Kosovske Mitrovice.

Srbi sa KiM idu ka Skupštini Izvor: Kurir

"Za našu zemlju i predsednika ništa nam nije teško"

- Novo iskustvo, jaka grupa, drugari, držali smo se kao kolektiv. Kad je za našu zemlju i našeg predsednika, ništa nam nije teško - rekao je jedan od Srba sa KiM neposredno pre dolaska pred Skupštinu.

1/8 Vidi galeriju Srbi sa KiM u Kneza Miloša Foto: Boba Nikolić

Sve o Srbima sa KiM i njihovom dočeku ispred Skupštine Srbije, pratite u našem tekstu UŽIVO!