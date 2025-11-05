VELIČANSTVENI PRIZOR IZ PRESTONICE! Nepregledna kolona ljudi dočekuje braću s Kosmeta ispred Skupštine Srbije (FOTO)
Veliki broj ljudi dočekao je večeras Srbe sa KiM, koji već osmi dan pešače do Novog Sada na veliki narodni skup!
Među pešacima su sugrađani sa Kosova i Metohije, ali i centralne Srbije, Raške, Kraljeva, Čačka, Gornjeg Milanovca, Ljiga, Lazarevca i drugih gradova.
Na dočeku Srba sa KiM trebalo bi da govore Ana Brnabić, Miloš Vučević, student Miloš Pavlović i Žarko Milovanović iz Kosovske Mitrovice.
"Za našu zemlju i predsednika ništa nam nije teško"
- Novo iskustvo, jaka grupa, drugari, držali smo se kao kolektiv. Kad je za našu zemlju i našeg predsednika, ništa nam nije teško - rekao je jedan od Srba sa KiM neposredno pre dolaska pred Skupštinu.
Sve o Srbima sa KiM i njihovom dočeku ispred Skupštine Srbije, pratite u našem tekstu UŽIVO!
Kurir.rs