Slušaj vest

Veliki broj ljudi dočekao je večeras Srbe sa KiM, koji već osmi dan pešače do Novog Sada na veliki narodni skup!

Među pešacima su sugrađani sa Kosova i Metohije, ali i centralne Srbije, Raške, Kraljeva, Čačka, Gornjeg Milanovca, Ljiga, Lazarevca i drugih gradova.

Na dočeku Srba sa KiM trebalo bi da govore Ana Brnabić, Miloš Vučević, student Miloš Pavlović i Žarko Milovanović iz Kosovske Mitrovice.

Srbi sa KiM idu ka Skupštini Izvor: Kurir

 "Za našu zemlju i predsednika ništa nam nije teško"

- Novo iskustvo, jaka grupa, drugari, držali smo se kao kolektiv. Kad je za našu zemlju i našeg predsednika, ništa nam nije teško - rekao je jedan od Srba sa KiM neposredno pre dolaska pred Skupštinu.

Srbi sa KiM u Kneza Miloša Foto: Boba Nikolić

Sve o Srbima sa KiM i njihovom dočeku ispred Skupštine Srbije, pratite u našem tekstu UŽIVO!

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaPOGAČA I SO ZA DOČEK HEROJA SA KiM! Sve spremno za dolazak Srba koji pešače ka Novom Sadu: "Srbija se pokoriti neće, dok se Vučić po Srbiji kreće (VIDEO/FOTO)
Srbi sa KIM Srbi sa Kosova
PolitikaIKONE, ZASTAVE I TRI PRSTA Pogledajte spektakularne prizore kolona koje idu na doček Srba sa KiM (VIDEO)
Srbi sa KIM Srbi sa Kosova
PolitikaI "KOSOVKA DEVOJKA" NA DOČEKU SRBA SA KiM Pogledajte prizor koji je oduševio sve ispred Skupštine Srbije (FOTO)
Srbi sa KIM Srbi sa Kosova
Politika"ISPRED NARODNE SKUPŠTINE BIĆE POSLATE PORUKE ZAJEDNIŠTVA, MIRA, LJUBAVI I TOLERANCIJE" Balać: Ovi ljudi pokazuju da su za Srbiju koja se razvija i raste
366438_250411.01_46_06_02.Still015.jpg