Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da se danas u Beogradu, ispred Narodne Skupštine Republike Srbije, održava javno okupljanje građana koji su se okupili da dočekaju grupu Srba sa Kosova i Metohije, koji osmi dan pešače ka Novom Sadu.

Prema procenama policije, na ovom prijavljenom javnom okupljanju prisustvuje oko 47500 građana, saoštio je MUP.

Javno okupljanje je uredno prijavljeno nadležnoj policijskoj upravi, što je omogućilo policiji da unapred planira sve mere bezbednosti. Okupljanje protiče mirno, bez narušavanja javnog reda i mira od strane učesnika, bez incidenata i bez povređenih lica.

Istovremeno, na uglu ulica Takovske i Bulevara kralja Aleksandra okupili su se i učesnici neprijavljenog javnog okupljanja sa ciljem pružanja podrške Dijani Hrki, a prema procenama, na toj lokaciji prisutno je oko 2600 građana.

Policija je preduzela je sve preventivne i operativne mere radi očuvanja javnog reda i mira radi sprečavanja narušavanja javnog reda i mira i sigurnosti građana i imovine.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve građane da svoje stavove iskazuju mirno i u skladu sa zakonom i podseća da je blagovremeno prijavljivanje javnih okupljanja preduslov za njihovo bezbedno održavanje.