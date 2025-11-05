Slušaj vest

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je uoči dočeka Srba sa KiM ispred Skupštine Srbije da je važno da se danas pošalje poruka da samo ako smo složni i jedinstveni Srbija može da bude jaka i apelovao na građane da se suzdrže od bilo kakvih akcija koje narušavaju zakon i da ne izazivaju policiju, jer je ona tu da sačuva javni red i mir, kao i bezbednost svih građana.

''Nije ovde problem u tome da li će neko izražavati svoje političke stavove ili ne, kao što je to rečeno mnogo puta do sada, svako javno okupljanje je slobodno. Ovde je reč samo o tome da li će se poštovati zakon i da li će se poštovati javni red i mir, da nema nasilja, da nema napada na druge učesnike skupova, da nema napada na policiju'', rekao je Dačić ispred Skupštine Srbije, gde će biti dočekani Srbi sa KiM koji već osmi dan pešače ka Novom Sadu na veliki skup protiv blokada i za podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i državi Srbiji.

Dačić je rekao da je najvažnije da Srbija sačuva mir i stabilnost.

''Veliki broj građana je ovde okupljen, već ih ima nekoliko desetina hiljada, još na kraju će se saopštiti precizan broj. Ovo je jedna jasna poruka da smo mi svi zajedno, da smo solidarni sa svim patnjama i terorom koji su doživeli naši ljudi na AP Kosovu i Metohiji i da Srbija ostaje čvrsto i dosledno opredeljena da nastavi svoju borbu za KiM, odnosno za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta'', rekao je Dačić.

Kako je rekao, šetnja Srba sa KiM pokazuje da imaju visoku svest o tome da je neophodno da svi budemo zajedno u najtežim trenucima za državu i narod.



''Mislim da je to njihov veliki simbolički gest, zato što oni time pokazuju da i pored svih patnji kojima su suočeni sa problemima, svakodnevnim pritiscima, hapšenjima, željom da se oni proteraju sa KiM, da oni veruju u državu Srbiju, da veruju državnom rukovodstvu, predsedniku Vučiću, vladi Srbiji i svima'', dodao je on.

Dačić je rekao da se sa današnjeg skupa šalje poruka da samo zajedno, samo složni i jedinstveni Srbija može da bude jaka.

''Jedinstvena Srbija je jaka Srbija'', zaključio je Dačić.