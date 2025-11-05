Pogledajte veličanstvene prizore ispred Skupštine Srbije
Srbi sa KiM
"PONOSAN NA SRBIJU!" Predsednik Vučić podelio NEPREGLEDNU kolonu ljudi koji dočekuju braću Srbe sa KiM: Pogledajte veličanstveni prizor ispred Skupštine! (FOTO)
Slušaj vest
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić podelio je fotografiju sa skupa ispred Skupštine Srbije, gde nepregledna kolona dočekuje Srbe sa KiM, koji već osmi dan pešače do Novog Sada na veliki narodni skup.
- Ponosan na Srbiju! - napisao je predsednik uz podeljenu fotografiju.
Sve o Srbima sa KiM i njihovom dočeku ispred Skupštine Srbije, pratite u našem tekstu UŽIVO!
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši