Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić podelio je fotografiju sa skupa ispred Skupštine Srbije, gde nepregledna kolona dočekuje Srbe sa KiM, koji već osmi dan pešače do Novog Sada na veliki narodni skup. 

- Ponosan na Srbiju! - napisao je predsednik uz podeljenu fotografiju. 

Sve o Srbima sa KiM i njihovom dočeku ispred Skupštine Srbije, pratite u našem tekstu UŽIVO!

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaOGLASIO SE MUP! Evo koliko ljudi je na dočeku Srba sa KiM u centru Beograda
Srbi sa KIM Srbi sa Kosova
PolitikaVELIČANSTVENI PRIZOR IZ PRESTONICE! Nepregledna kolona ljudi dočekuje braću s Kosmeta ispred Skupštine Srbije (FOTO)
WhatsApp Image 2025-11-05 at 6.21.04 PM.jpeg
PolitikaPOGAČA I SO ZA DOČEK HEROJA SA KiM! Sve spremno za dolazak Srba koji pešače ka Novom Sadu: "Srbija se pokoriti neće, dok se Vučić po Srbiji kreće (VIDEO/FOTO)
Srbi sa KIM Srbi sa Kosova
PolitikaIKONE, ZASTAVE I TRI PRSTA Pogledajte spektakularne prizore kolona koje idu na doček Srba sa KiM (VIDEO)
Srbi sa KIM Srbi sa Kosova