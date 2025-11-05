Slušaj vest

Žarko Milovanović, jedan od Srba sa KiM koji je peške stigao u Beograd obratio se okupljenima ispred Skupštine Srbije.

"Krenuli smo na dug put da podržimo našeg predsednika i državu. Predsednik Vučić je uvek bio uz nas. Ovime želimo da pokažemo da smo za mir i slogu. Danima pešačimo i nije nam teško, imamo svoj cilj, imamo svoj cilj i želim da se ime cele grupe zahvalim na ovom veličanstvenom dočeku i toplom dočeku. Ovako nešto nismo nikad doživeli. Hvala vam od srca. Živela Srbija! - rekao je on.

Sve detalje čitajte u našem blogu.

Ne propustitePolitika"PODRŠKA JUNACIMA KOJI SU SE ODVAŽILI DA PEŠAČE" Student Miloš Pavlović: Izabrali smo teži put, jer je to bio put borbe, časti i odgovornosti prema našem narodu
Srbi sa KIM Srbi sa Kosova, Miloš Pavlović
Politika"PONOSAN NA SRBIJU!" Predsednik Vučić podelio NEPREGLEDNU kolonu ljudi koji dočekuju braću Srbe sa KiM: Pogledajte veličanstveni prizor ispred Skupštine! (FOTO)
Srbi sa KIM Srbi sa Kosova
PolitikaOGLASIO SE MUP! Evo koliko ljudi je na dočeku Srba sa KiM u centru Beograda
Srbi sa KIM Srbi sa Kosova
PolitikaVELIČANSTVENI PRIZOR IZ PRESTONICE! Nepregledna kolona ljudi dočekuje braću s Kosmeta ispred Skupštine Srbije (FOTO)
WhatsApp Image 2025-11-05 at 6.21.04 PM.jpeg