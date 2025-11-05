Danima pešačimo i nije nam teško, imamo svoj cilj, imamo svoj cilj i želim da se ime cele grupe zahvalim na ovom veličanstvenom dočeku i toplom dočeku
"OVIM ŽELIMO DA POKAŽEMO DA SMO ZA MIR I SLOGU" Žarko koji je sa KiM peške došao do Beograda poslao snažnu poruku (FOTO)
Žarko Milovanović, jedan od Srba sa KiM koji je peške stigao u Beograd obratio se okupljenima ispred Skupštine Srbije.
"Krenuli smo na dug put da podržimo našeg predsednika i državu. Predsednik Vučić je uvek bio uz nas. Ovime želimo da pokažemo da smo za mir i slogu. Danima pešačimo i nije nam teško, imamo svoj cilj, imamo svoj cilj i želim da se ime cele grupe zahvalim na ovom veličanstvenom dočeku i toplom dočeku. Ovako nešto nismo nikad doživeli. Hvala vam od srca. Živela Srbija! - rekao je on.
