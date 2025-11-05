Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić obratila se okupljenima na dočeku Srba sa KiM.

- Hvala vam za vašu borbu zbog koje nas sve nazivaju ćacijima. Pokazali ste da Srbija ima budućnost. Želim posebno da se zahvalim našoj braći i sestrama sa KiM, onima koji su uz svoju Srbiju uvek, a posebno kad je najteže, i što su uvek uz našeg predsednika Aleksandra Vučića. I večeras ste sa nama, i hvala vam na tome - rekla je Ana Brnabić.

1/8 Vidi galeriju Srbi sa KiM u Kneza Miloša Foto: Boba Nikolić

- I večeras želim da poručim da na isti način na koji je toliko puta radio u poslednjih 12 meseci radio predsednik Vučić, mi ćemo ovde da čuvamo mir i pozivamo na dijalog, da nećemo mržnju koja se sipa svakog dana u naše društvo. Da želimo samo našu jedinstvenu, pobedničku, nezavisnu Srbiju - rekla je Ana Brnabić.

Ona je dodala da zahvaljuje slobodnom narodu ovde u Pionirskom parku.

- U onome što oni pogrdno zovu Ćacilend a mi ponosno zovemo Ćacilend. Zato što Ćaci misle svojom glavom. Ćaci ne kažu kad mu kažu da skoči. Zato što ste vi ljudi ovde u Pionorskom parku, vi ovde u Ćacilendu koji ste branili i branite, i mir i stabilnost i pre svega Ustavni poredak RS, državotvornost naše zemlje. Volju, demokratsku volju našeg naroda i svih naših građana. Nikada niko iz Ćacilenda nije napao nekog drugog. Upravo suprotno - rekla je Brnabić.

Ona je istakla da su baš tu blokaderi pucali na ljude, vređali ih od prvog dana, pokušavali da ih ponižavaju.

- Juče smo čuli čoveka koji je verovali ili ne, jedan od urednika javnog servisa RTS-a koji je poželeo svima nama ovde da nam deca umiru u najgorim mukama od raka. I zbog čega su pucali na ljude ovde? Zbog čega su poželeli da im deca umru u najgorim mukama? Jer se razlikuju u mišljenju od blokadera, jer mislite svojom glavom i bili ste hrabri da kažete vaše mišljenje i da branite slobodnu, samostalnu, nezavisnu, dostojanstvenu i pobedničku Srbiju - rekla je Brnabić