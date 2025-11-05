Srbi sa KiM dočekani ispred Skupštine Srbije nakon osam dana pešačenje, sledeći Novi Sad i veliki narodni skup
BRUKA I SRAMOTA! Dok more ljudi dočekuje Srbe sa KiM, blokaderi ZVIŽDE tokom intonacije himne! (VIDEO)
I dok je skoro 50.000 ljudi dočekalo braću Srbe sa KiM, koji osmi dan pešače do Novog Sada na veliki narodni skup, blokaderi su još jednom pokazali da im ništa srpsko nije sveto.
Naime, Srbi sa KiM su večeras došli ispred Skupštine Srbije gde ih je dočekala nepregledna kolona ljudi, a pored njih šetali su i ljudi iz centralne Srbije, Raške, Kraljeva, Čačka, Gornjeg Milanovca, Ljiga, Lazarevca i drugih gradova.
Blokaderi, koji se već danima okupljaju na neprijavljenom skupu ispred Skupštine, nisu mogli da se suzdrže te su zviždali dok je intonirana himna Srbije!
Kako je izgledao ovaj sramni potez, pogledajte u nastavku:
