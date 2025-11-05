Heroje sa KiM dočekale su hiljade ljudi koje su ispunile prostor ispred Skuptšine Srbije.
Politika
POGLEDAJTE SPEKTAKULARNE SNIMKE IZ DRONA Ovako je izgledao doček Srba sa KiM ispred Skupštine Srbije (VIDEO)
Slušaj vest
Srbi sa KiM koji pešače već osam dana kako bi prisustvovali narodnom skupu u Novom Sadu protiv blokada i pružili podršku politici predsednika Aleksandra Vučića, dočekani su večeras ispred Skupštine Srbije.
Heroje sa KiM dočekale su hiljade ljudi koje su ispunile prostor ispred Skuptšine Srbije.
Na snimcima iz drona pogledajte kako je to izgledalo.
Sve detalje pročitajte u našem blogu.
Reaguj
Komentariši