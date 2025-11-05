Slušaj vest

Srbi sa KiM koji pešače već osam dana kako bi prisustvovali narodnom skupu u Novom Sadu protiv blokada i pružili podršku politici predsednika Aleksandra Vučića, dočekani su večeras ispred Skupštine Srbije.

Heroje sa KiM dočekale su hiljade ljudi koje su ispunile prostor ispred Skuptšine Srbije.

Na snimcima iz drona pogledajte kako je to izgledalo.

Doček Srba sa KiM snimak drona Izvor: Kurir

Sve detalje pročitajte u našem blogu.

