- Hvala za svaku izgovorenu reč. Ne ljutite se, čini mi se da građani Srbije zaslužuju više od ovoga što ste im ponudili. Draga braćo i sestre, još jednom vas pozivam na dijalog i spreman da čujem i ovakve elitističke i visokoumne poruke, jer svaki razgovor je, ubeđen sam, blagorodan. Hvala mnogo - napisao je predsednik na Instagramu.