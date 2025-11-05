Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao je na snimak na kojem se vidi kako Dijana Hrka peva pogrdnu pesmu upućenu njemu.

- Hvala za svaku izgovorenu reč. Ne ljutite se, čini mi se da građani Srbije zaslužuju više od ovoga što ste im ponudili. Draga braćo i sestre, još jednom vas pozivam na dijalog i spreman da čujem i ovakve elitističke i visokoumne poruke, jer svaki razgovor je, ubeđen sam, blagorodan. Hvala mnogo - napisao je predsednik na Instagramu.

Ne propustitePolitikaPREDSEDNIK SRBIJE PONOVO ZAMOLIO DIJANU HRKU DA PREKINE ŠTRAJK GLAĐU Vučić: Prema gospođi Hrki mora da se pokaže poštovanje, mi nismo kao oni
Aleksandar Vucic
Politika"MOLIM GOSPOĐU HRKU DA PREKINE ŠTRAJK GLAĐU" Vučić: Čuvajte svoje zdravlje, a pravdu ćemo da izguramo do kraja i znaće se ko je kriv
Aleksandar Vučić