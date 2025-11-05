Ne ljutite se, čini mi se da građani Srbije zaslužuju više od ovoga što ste im ponudili, napisao je Vučić
VUČIĆ DOSTOJANSTVENO REAGOVAO NA SNIMAK DIJANE HRKE NA KOM PEVA POGRDNU PESMU UPUĆENU NJEMU "Hvala za svaku izgovorenu reč"
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao je na snimak na kojem se vidi kako Dijana Hrka peva pogrdnu pesmu upućenu njemu.
- Hvala za svaku izgovorenu reč. Ne ljutite se, čini mi se da građani Srbije zaslužuju više od ovoga što ste im ponudili. Draga braćo i sestre, još jednom vas pozivam na dijalog i spreman da čujem i ovakve elitističke i visokoumne poruke, jer svaki razgovor je, ubeđen sam, blagorodan. Hvala mnogo - napisao je predsednik na Instagramu.
