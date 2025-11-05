Večeras je u Beogradu priređen veličanstven doček za Srbe sa Kosova i Metohije koji osam dana pešače.

Njihov krajnji cilj je, kako kažu, skup u Novom Sadu kako bi podržali svoju državu i predsednika Aleksandra Vučića .

Grupa Srba sa KiM sinoć je stigla u Meljak, a danas je prošetala Beogradom, dok su im se usput pridruživali građani kako bi ih podržali. Dve kilometarske kolone spojile su se kod Mostarske petlje odakle su zajedno otišli do platoa ispred Skupštine gde ih je, prema proceni MUP-a, dočekalo 47.500 građana.