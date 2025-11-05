Slušaj vest

Večeras je u Beogradu priređen veličanstven doček za Srbe sa Kosova i Metohije koji osam dana pešače.

Njihov krajnji cilj je, kako kažu, skup u Novom Sadu kako bi podržali svoju državu i predsednika Aleksandra Vučića.

Grupa Srba sa KiM sinoć je stigla u Meljak, a danas je prošetala Beogradom, dok su im se usput pridruživali građani kako bi ih podržali. Dve kilometarske kolone spojile su se kod Mostarske petlje odakle su zajedno otišli do platoa ispred Skupštine gde ih je, prema proceni MUP-a, dočekalo 47.500 građana.

Pogledajte spektakularne kadrove njihovog puta kroz glavni grad...

Dolazak Srba sa KiM do Skupštine Izvor: Kurir

Dolazak Srba sa KiM do Skupštine 1 Izvor: Kurir

Dolazak Srba sa KiM do Skupštine 2 Izvor: Kurir

Dolazak Srba sa KiM do Skupštine 3 Izvor: Kurir

Dolazak Srba sa KiM do Skupštine 4 Izvor: Kurir

Dolazak Srba sa KiM do Skupštine 5 Izvor: Kurir

1 Srbi sa KiM u Beogradu  Izvor: Kurir

2 Srbi sa KiM u Beogradu  Izvor: Kurir

Ne propustitePolitikaPOGLEDAJTE SPEKTAKULARNE SNIMKE IZ DRONA Ovako je izgledao doček Srba sa KiM ispred Skupštine Srbije (VIDEO)
Screenshot 2025-11-05 192905.png
Politika"DA NIKADA VIŠE NE UDARI BRAT NA BRATA" Vučević na dočeku Srba sa KiM: Srbija je jedna - nedeljiva!
WhatsApp Image 2025-11-05 at 19.22.09_e9305a3e.jpg
Politika"NEMA PREDAJE, NASTAVLJAM ŠTRAJK GLAĐU" Mrdić: Borim se za pravdu i istinu o padu nadstrešnice u Novom Sadu
Srbi sa KIM Srbi sa Kosova
PolitikaBRUKA I SRAMOTA! Dok more ljudi dočekuje Srbe sa KiM, blokaderi ZVIŽDE tokom intonacije himne! (VIDEO)
Bez naslova.jpg