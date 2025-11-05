Slušaj vest

“Ljudi iz svih krajeva naše Srbije okupili su se danas da pokažu da veruju u svoju državu i da neće dati nikome da je ruši.

Dočekali su i naše građane sa Kosova i Metohije, koji su pešačili osam sati do Beograda, noseći u srcu ljubav i poštovanje prema svojoj zemlji i svom narodu.

Hvala im na snazi, veri i istrajnosti.