Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je večeras da će vanredni parlamentarni izbori sigurno biti održani 2026. godine.

"Izbora će biti, za nekih tri nedelje već imamo izbore u tri opštine. Na proleće imamo izbore u desetak opština. Razumeo sam predsednika Republike da će 2026. sigurno biti vanrednih parlamentarnih izbora", rekao je Vučević novinarima posle zvaničnog programa na dočeku Srba sa KiM ispred Doma Narodne skupštine.

Vučević je poručio da će to biti prilika za svakoga da se kandiduje, i pokaže šta mu je program, kao i ljude koji se zalažu za taj program ili nose taj program.

"I naravno, prilika je za sve građane, za narod Srbije da glasa. A ne da ciglama, kamenicama, bakljama i ne daj Bože vatrenim oružjem ili hladnim oružjem odlučujemo ko je na vlasti ili kako će da siđe sa vlasti. Kao što sam rekao, da nikad ne bude više - (udario) brat na brata, nego brat za brata. Da zaista pokažemo političku, istorijsku zrelost kao narod", rekao je Vučević.

Kazao je da nam se nije prvi put desilo da puca Srbina na Srbina i da je na sreću preživeo Milan Bogdanović na koga je pucano u Pionirskom parku.

"Da li je moguće da u Beogradu puca Srbina na Srbina, a da nam se to dešava i na Kosovu i Metohiji, da nam se dešava svuda, gde smo praktično egzistencijalno životno ugroženi, a dotle neki ljudi da bukvalno ruše Srbiju, a da to prikazuju da je to dobro i lekovito za Srbiju, jer se oni bore za pravdu. I ne vidim nikakav osećaj, empatije i poštovanja prema porodicama 16 nevino i tragično stradalih ljudi na železničkoj stanici u Novom Sadu", naveo je Vučević.

On je istakao da je glavna poruka sa večerašnjeg skupa ispred parlamenta, gde su dočekani Srbi koji već osmi dan pešače ka Novom Sadu na veliki skup protiv blokada i za podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i državi Srbiji, da narod želi sačuva državu i da nastavimo da vodimo normalan život.

"Da prestanu blokade i da prestane to ludilo koje nam je neko usadio ili zatrovao deo naroda. Da puca brat na brata, da je normalno da hoćete nekog da spalite. Normalno po znacima navoda, naravno. Da hoćete nekog da spalite, zato što drugačije misli u šatoru, koji vi ne volite ili na mestu gde vi mislite da ne treba da bude, da prosto se ne postavlja pitanje da li su đaci u školama, da li studenti polažu ispite, bez da se vratimo u borbi za veće plate i sigurnije uredne penzije, da se spremamo za Ekspo, ali da pomažemo mnogo više nego što smo to radili u prethodnim godinama Srbima na KiM i da osluškujemo i razumemo šta su to potrebe Republike Srpske", naglasio je Vučević.

On je rekao da bi možda većini članova SNS odgovaralo da je bio čvršći prema blokaderima, ali da je predsednik Republike Vučić pokazao predsedničku odgovornost.