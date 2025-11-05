Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić podelila je spektakularne prizore dočeka Srba sa KiM, koji su osmi dan pešačenja došli ispred Skupštine Srbije — na putu do Novog Sada na veliki narodni skup. 

- Slobodna Srbija! Doček naših junaka sa Kosova i Metohije. Za Srbiju, za našeg predsednika Aleksandra Vučića. Slobodni građani, većinska Srbija, koja ne želi podele, ne mrzi, želi dijalog, jedinstvo uprkos razlikama. Možemo da mislimo različito, ali da razgovaramo. Svi zajedno želimo pravdu - napisala je Brnabić na svom X nalogu. 

Pogledajte spektakularne prizore ispred Skupštine Srbije: 

Sve o Srbima sa KiM i njihovom dočeku ispred Skupštine Srbije, pratite u našem tekstu UŽIVO!

Kurir.rs

