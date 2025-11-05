"ZAŠTO BLOKADERIMA SMETAJU PESME KOJE SLAVE SRPSKU TRADICIJU, ISTORIJU I KiM?" Mali: Niko ne može da nam zabrani da poštujemo naše junake
Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali zapitao se zašto blokaderima smetaju pesme koje slave srpsku tradiciju, istoriju i Kosovo i Metohiju?
Posle večerašnjeg veličanstvenog dočeka za Srbe sa KiM ispred Skupštine, ministar Mali se oglasio na Instagramu.
"Zašto blokaderima večeras smetaju pesme koje slave srpsku tradiciju, istoriju i Kosovo i Metohiju? Pesme kao što su 'Vidovdan' i 'Tamo daleko' su deo identiteta našeg naroda. Ne pevamo ih da bismo nekoga uvredili, već da bismo pokazali poštovanje prema onima koji su dali sve za Srbiju", naveo je Mali i dodao:
"Pevamo ih dok dočekujemo naš narod koji je pešačio 250 km sa Kosova i Metohije. Niko ne može da nam zabrani da slavimo ono što jesmo i da poštujemo naše junake, našu tradiciju i našu veru. Mi se ne stidimo ni srpskih pesama, a ni Srbije, već smo na nju ponosni! Živela Srbija!"