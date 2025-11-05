Slušaj vest

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali zapitao se zašto blokaderima smetaju pesme koje slave srpsku tradiciju, istoriju i Kosovo i Metohiju?

Posle večerašnjeg veličanstvenog dočeka za Srbe sa KiM ispred Skupštine, ministar Mali se oglasio na Instagramu.

"Zašto blokaderima večeras smetaju pesme koje slave srpsku tradiciju, istoriju i Kosovo i Metohiju? Pesme kao što su 'Vidovdan' i 'Tamo daleko' su deo identiteta našeg naroda. Ne pevamo ih da bismo nekoga uvredili, već da bismo pokazali poštovanje prema onima koji su dali sve za Srbiju", naveo je Mali i dodao: