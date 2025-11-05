Slušaj vest

Na Trgu Nikole Pašića ispred Narodne skupštine Srbije okupio se veliki broj građana kako bi dočekali Srbe sa Kosova i Metohije koji osam dana pešaće iz južne srpske pokrajine. Predsednik Aleksandar Vučić je pozvao sve učesnke na mir i na zajedništvo, na prekid štrajka glađu, a neistomišljenike na razgovor i pristojan dijalog.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije, Biljana Šahrimanjan Obradović, Centar za stratešku analizu, doktor Rajko Petrović, politikolog sa Instituta za evorpske studije.

Foto: Kurir Televizija

Vuković: Politička borba se mora vratiti u Skupštinu

Vuković je govorio o podelama u društvu:

- Kada prođete, čujete žagor jedne i druge strane. Shvatite da delimo isti vazduh i nebo, državu, ja sam neko kome smetaju nepomirljive podele i sukobi. Nemam ništa protiv političke borbe. Prva misao je da niko ne bude povređen i da sve protekne mirno - kaže Vuković.

Vuković kaže da svako ko nastupa sa porukama mira ima izjave koje su veoma dobrodošle u trenutnoj situaciji.

Vuković: Najbitnije je da se politička borba prenese tamo gde joj je mesto, u Skupštini Izvor: Kurir televizija

- Svi imamo prijatelje i porodicu i sa jedne, i sa druge strane i svi želimo da ne bude incidenata. Najbitnije je da se politička borba prenese tamo gde joj je mesto, u Skupštini. Inače bi privreda slabila i sve dobija izraz koji nije dobar. Dese se strašne stvari, uvek mi je nelagodno kada treba da suočim svoje argumente sa nekim ko je doživeo ličnu tragediju - kaže Vuković.

Vuković navodi da svako normalan i dobronameran ne želi da dođe do tenzije, bez obzira na političko opredeljenje, a da nam je svima u interesima da se političko odlučivanje ponovo postavi umesto protesta.

Biljana Šahrimanjan Obradović Foto: Kurir Televizija

Šahrimanjan Obradović: Skup ima visoki rizik jer su strasti uzavrele

Šahrimanjan Obradović kaže da je posebno bitna izjava predsednika Aleksandra Vučića, koji je rekao da ne postoje dve Srbije, već je ona jedna i nemamo rezervnu državu:

- Imamo jednu državu na kojoj treba da radimo i gradimo i treba poslati pozitivnu sliku o nama u svet. Sada vidimo da se u jednom mestu nalaze dve grupe, jedna koja podržava Dijanu Hrku, a druga Uglješu Mrdića - kaže Šahrimanjan Obradović.

Ona dodaje da postoje ogromne podele u društvu, uz manjak podrške jedni drugima dok se suprostavljamo i šaljemo uvredljive poruke.

- Vučić je apelovao na smirivanje tenzije i govora mržnje, jer se očekivalo da će ljudi koji pešače sa KiM da će doći, a znalo se i da će se grupe sresti što je skup visokog rizika jer su strasti uzavrele. Postoji i apel predsednika da niko ne provocira Hrku. Podržavam predsednika jer apelujem na istu stvar. Ne treba da se igramo sa osećanjima ni jedne osobe koja je izgubila dete - kaže Biljana Šahrimanjan Obradović.

Foto: Kurir Televizija

Petrović: Vlast više nego ikada poziva na dijalog

Petrović navodi da nakon više od godinu dana od nesreće u Novom Sadu, nije bitno koliko ljudi izađe na ulicu jer naša država nije u političkoj, već društvenoj krizi, jer u Skupštini postoji većina:

- Imamo anketu koja pokazuje kako bi prošla studentska lista, a kako opozicija, a to je jedino i važno. Studentska lista nije oduzela glasove SNS-a i njegovih partnera. Ipak njihov procenat je za poštovanje i treba uvažiti argumente i interese i tog dela Srbija. Vlast poziva na dijalog, u poslednjih mesec dana više nego ikada. Međutim, druga strana ne samo da nije zainteresovana, već sve manje pominje izbore - kaže Petrović.

On dodaje da je nasilna smena vlasti pogrešan put za promene koje ovaj deo građana želi.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.