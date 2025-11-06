Slušaj vest

Sastanak Vučića i Bekerata održaće se u 11 časova u Palati Srbija.

Tom prilikom, ambasador Fon Bekerat predaće predsedniku Vučiću godišnji izveštaj Evropske komisije o Srbiji 2025.

Ambasador EU u Srbiji Andreas fon Bekerat rekao je juče za RTS da nije cilj izveštaja o napretku Srbije na evropskom putu da se napravi spisak kritika. Istakao je da je opšta slika da je došlo do značajnog usporavanja reformi, kao i da Srbija treba brže i više reformi da sprovede u različitim oblastima.

Poručio je i da reforme ne treba da se sprovode zbog Brisela, već kako bi se unapredio svakodnevni život građana.

Kurir.rs/RTS

