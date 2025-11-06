Slušaj vest

Poslanici Narodne skupštine Srbije danas u 10 sati nastavljaju rad raspravom o amandmanima na izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i o Predlogu zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske.

Predsednica parlamenta Ana Brnabić zaključila je juče zajedničku objedinjenu raspravu o prvih osam tačaka i zakazala za četvrtak u 10 sati raspravu po amandmanima.

Poslanici će nastaviti rad po amandmanima na izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i o Predlogu zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske.

Reč je o leks specijalisu o zgradi Generalštaba Vojske Srbije, a predlog zakona je podnelo 110 narodnih poslanika.

Skupština Srbije je na dnevni red, na predlog Odbora za kulturu i informisanje, po hitnom postupku uvrstila predlog liste kandidata za izbor članova Saveta REM-a i o njoj će se raspravljati pošto se završi rasprava o amandmanima na prvih osam tačaka dnevnog reda.

Kurir.rs/RTS

Ne propustitePolitika"SVOG PROFESORA ŠUTIRALI KAO KUČE" Jovanov u Skupštini zgranut nasiljem blokadera: Juče onaj s beretkom hvata za gušu onog nobelovca, šta je sledeće?!
Skupština (5).jpg
Politika"SITUACIJA NIJE DOBRA NI ZA KOGA, TOLIKO MRŽNJE I RAZDORA JE MEĐU NAMA" Poslanik Veselinović u Skupštini poziva na spuštanje tenzija, pomenuo i Ćacilend
Željko Veselinović
PolitikaJOVANOVIĆ I MARSENIĆ DOŠLI U SKUPŠTINU - ALI SAMO DA PODIGNU PLATU! Piper ih razotkrio: Na blagajni Skupštine Srbije podigli NOVAC koji dobijaju kao poslanici
Miloš Jovanović Predrag Marsenić
PolitikaNAPETO U SKUPŠTINI, BRNABIĆ OČITALA LEKCIJU PARANDILOVIĆU: "Treba da tražimo objašnjenje od čika u belom mantilu"
Screenshot 2025-11-04 113040.jpg
PolitikaSKUPŠTINSKI ODBOR ZA PROSTORNO PLANIRANJE: Prihvaćen leks specijalis, predložiće ga Skupštini na usvajanje
Skupština Srbije
PolitikaJOVANOV U SKUPŠTINI: Od koga trpimo kritike? Onih koji su poklonili Maršalat za američku ambasadu? Brnabić predstavlja zakon umesto Mrdića: On se bori za pravdu
Skupština (24).jpg