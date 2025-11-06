Ministar finansija Siniša Mali kazao je jutros da će se predlog državnog budžeta za narednu godinu danas naći na sednici Vlade Srbije.
o državnoj kasi
MINISTAR MALI: Vlada Srbije danas o državnom budžetu za 2026, predlog pred Skupštinom krajem novembra
Ministar Mali je za RTS izrazio očekivanje i da će poslanici Skupštine Srbije o državnom budžetu raspravljati krajem novembra.
Dodao je i da će uz budžet u parlamentu tada biti i "ne manje od 40 do 50 zakona" iz raznih oblasti.
Kurir.rs/Beta
