- Imali smo odličan razgovor sa Nacionalnom gardom Ohaja o dosadašnjoj saradnji sa Srbijom i planovima za narednu godinu, kada će biti obeleženo 20 godina međudržavne saradnje. Ovo je jedno od najznačajnijih partnerstava koje američka Nacionalna garda ima sa nekom državom u svetu. Razgovarali smo i o mogućnostima da se ta saradnja proširi na civilni sektor, a Pupin inicijativa je otvorena za takvu vrstu partnerstva - naveli su iz Pupin inicijative.