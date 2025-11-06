Slušaj vest

Tema razgovora bila je dosadašnja saradnja sa Srbijom i planovi za narednu godinu, kada će biti obeleženo 20 godina međudržavne saradnje.

Vuk Velebit je generalima Nacionalne garde Ohaja zahvalio na prijemu i razgovoru.

- Imali smo odličan razgovor sa Nacionalnom gardom Ohaja o dosadašnjoj saradnji sa Srbijom i planovima za narednu godinu, kada će biti obeleženo 20 godina međudržavne saradnje. Ovo je jedno od najznačajnijih partnerstava koje američka Nacionalna garda ima sa nekom državom u svetu. Razgovarali smo i o mogućnostima da se ta saradnja proširi na civilni sektor, a Pupin inicijativa je otvorena za takvu vrstu partnerstva - naveli su iz Pupin inicijative.

(Kurir.rs/Kosovo online)

