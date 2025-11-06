Ana Brnabić je na društvenoj mreži X postavila printskrin naslova sa N1, na kom se vide tvrdnje Žarka Koraća da je "Vučić doveo svoje pristalice na dva metra ispred Dijane Hrke".

Predsednica Skupštine je istakla da Vučić nije doveo svoje pristalice ni na dva metra, ni na dva kilometra, od onih koji se sa njim ne slažu.

- Istina je, kao i uvek u slučaju blokadera i njihovih medija, upravo suprotna - od prvog dana Ćacilenda okupljali ste se da vređate, ponižavate i napadate te slobodne ljude koji samo žele da iskažu svoj stav. Vučić je uvek, i sinoć, uprkos najpogrdnijim uvredama koje su mu upućivali, pozvao na smirivanje tenzija i dijalog. Dosta je mržnje i laži - zaključila je ona.,