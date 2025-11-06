Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić danas je oštro reagovala na navode ideologa blokadera Žarka Koraća da je predsednik Aleksandar Vučić doveo svoje pristalice na dva metra od Dijane Hrke.

- Šta želite više i kada ćete biti srećni? Vučić nije doveo svoje pristalice ni na dva metra ni na dva kilometra od onih koji se sa njim ne slažu. Istina je, kao i uvek u slučaju blokadera i njihovih medija, upravo suprotna - rekla je ona.

- Vodeći se savetom i molbom predsednika, ja više neću koristiti te reči, "ustaša" ovakav ili onakav.... Žarko Korać je jutros iskoristio najgore tajkunske medije i izgovorio da je Vučić doveo svoje pristalice na dva metra od Sijane Hrke i poručio im da je ne diraju... Zamislite kakva je to laž, mi moramo da smislimo novi termin za take stvari... Morate makar da se zamislite malo da li vas je neko slagao ili nije.... Ovo je pravljenje ljudima na budale... - navela je Brnabićeva.

O biračkom spisku

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić istakla je takođe da je SNS uredila birački spisak, kako bi građani imali kontrolu i veće poverenje u isti.

- Objavljen je broj birača po lokalnoj samoupravi, dakle, građani sve vide. Vi kao hobi možete da pratite kako se menja na tri meseca. Formirali smo i komisiju, gde će bito ljudi iz vladajuće većine, opozicije, ljudi iz Crte i Cesida... Oni sada neće ni glasati za taj zakon, jer gube alibi da kažu da je problem u njima. Oni se sećaju da su oni ti isti koji su vodli Srbiju do 2012, da su je uništili... - rekla je ona.

Šta to oni novo ima da ponude Srbiji? Eto zašto ne žele da podrže to, jer će morati da snose posledice o svemu što rade... Mi sa tim nemamo problem, navela je Brnabić.

Ana Brnabić Foto: Printscreen/TV Pink

Najveći problem su podaci građana, imate sada birački spisak, gde se ne vidi matični broj, i sve adrese, imate po boračkom mestu. Zakon je važan za dodatno poverenje građana. Oni i ne učestvuju u tome... Troje je bilo u skupštini kada je se govorilo o Uglješi Mrdiću , rekla je Brnabić.

Oni ne žele da primenimo te preporuke, jer po svaku cenu, cenu bratoubilačkog rata žele da nateraju Vučića da raspiše izbore što pre, kako bi oni, kada se završe izbori kažu da je došlo do krađe, dodala je potom.

- To je način za produbljivanje krize, i novo pumpanje - rekla je Brnabić.

O napadima na ljude koji su pešačili sa KiM

Govoreći o napadima na ljude koji su do Beograda pešačili iz Kosova i Metohije, Brnabić ističe da se slaže sa predsednikom Srbije, da je vreme za razgovor.

- Da ne pominjemo majku nastradalog... Uvrede na račun Vučića, žurku, skakanje, ushićeno su vređali predsednika Vučića... Ja to ne razumem - dodala je Brnabić.

Vučić je predsednik svih građana i to pokazuje iz dana u dan, napominje Brnabić.

- U redu, dođite na dijalog, kažite mu sve u lice, da je pe*er, Šiptar, da mu otac nije otac, je l' to politika? Zarad ove Srbije sedite preko puta njega, čućete njegov odgovor. I niko i dalje neće, i to je... Ne mogu da kažem reč protiv Dijane Hrke, ta bol je van bilo čega o čemu imamo pravo da razgovaramo. Pa čekajte ljudi, zar ste tolike kukavice da ne smete u lice da kažete? - nastavlja predsednica Narodne skupštine.

- Ja ne mogu da se pomirim sa tim da imate najgore tajkunske blokaderske medije koji svakoga dana sipaju mržnju, to više nisu laži, oni bukvalno ispiraju mozak ljudima, kaže Brnabić.

O napadu na policajca

Govoreći o devojci koja je napala policajca uĆacilendu, Brnabić kaže da oni imaju novi nivo laži.

- Imate i dalje blokirane fakultete, a do pre nekoliko dana bili su svi blokirani. I osnovne, i srednje škole, na desetine hiljada soabrćajnica... I vama to nije smetalo? Izađete, iskočite na ulicu i kažete "Ne možeš da prođeš". Rektor dan danas nije ušao u Rektorat... - dodala je ona.

O uredniku RTS

Govoreći o sramnom video snimku urednika sa Javnog servisa Brnabić kaže da su to stvari koje proizvode tajkunski mediji.

- Ovo je čist fašizam, imamo stotine hiljada ljudi koji su stoka, čija deca treba da pocrkaju od raka. Juče smo imali veličanstven doček, gde nismo čuli ni jednu ružnu reč. Ljudi žele dijalog, ne žele mržnju - rekla je Brnabić.