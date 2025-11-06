Slušaj vest

Vučić i Bekerat su se u 11 časova sastali u Palati Srbija, gde je ambasador EU predao predsedniku Srbije Godišnji izveštaj Evropske komisije o Srbiji 2025.

Bekerat se na početku obraćanja zahvalio predsedniku Vučiću na prilici da predstavi godišnji izveštaj Evropske komisije.

- Posebno se zahvaljujem što radimo to u ovoj, mojoj omiljenoj zgradi. Ovaj izveštaj dolazi u krucijalnom trenutku, u kontekstu geopolitičke situacije koja se menja. Zato je važno i proširenje EU. EU se već menja za te promene, i procenjuje efekte novih članova na unutrašnje uređenje - rekao je on.

Fon Bekerat kaže da je rat u Ukrajini pokazao zašto je proširenje tako važno.

- Proširenje se i dalje zasniva na zaslugama i dokazima. Samo istinske reforme mogu da dovedu zemlje kandidate do cilja. Put do članstva zasniva se na reformama i vladavini prava. Današnji izveštaj služi da se proceni gde Srbija stoji na evropskom putu - rekao je ambasador EU.

Naglasio je da izveštaj nije kritički dokument, već samo pokazuje gde je ostvaren napredak, a gde je potrebno dodatno raditi.

- Glavni zaključak je da je tempo reformi usporen, ali se konstatuju određeni pozitivni događaji u prethodnoj godini - rekao je on.

Govorio je o usklađivanju Srbije sa zajedničkom spoljnom politikom EU, i dodaje da izveštaj može da uzme u obzir samo završene reforme.

- Svejedno, mi pozdravljamo imenovanje novih članova tela za sastav REM-a, kao i rad na biračkom spisku - naglasio je Fon Bekerat.

On je takođe želeo da oda počast svima koji su dali doprinos u oblastima u kojima je ostvaren napredak, uključujući vlast, opoziciju i civilno društvo.

Fon Bekerat kaže da je potreban dodatan rad na slobodi govora, i rekao je da je retorika podela proširila društvene podele, i da Srbija mora da obnovi duh dijaloga.

- Takođe, Srbija i dalje nastavlja da deklariše članstvo u EU kao strateški cilj. Mi to ozbiljno shvatamo. Sada je vreme da se to podupre konkretnim akcijama. Vlasti u Srbiji moraju da izbegnu anti-EU retoriku, i EU očekuje proaktivan pristup - dodao je on.

Ponovo je posebno pomenuo vladavinu prava i slobodu medija, i rekao je da je EU spremna da nastavi da pruža podršku Srbiji.

- Tempo napretka odlučuje sama Srbija. Nadam se da će rad na biračkom spisku i sastavu REM-a doprineti prevazilaženju podela - rekao je Fon Bekerat.

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Vučić kaže da je veoma srećan što je danas mogao da primi godišnji izveštaj Evropske komisije o stanju u Srbiji.

- Vi ste rekli da je to ogledalo, ali ja bih rekao da je to vaše mišljenje, svakako ne ogledalo. Svakako sam zahvalan na svemu onome što ste danas izgovorili. Ja mislim da je to veoma bitno za sve građane, da čuju na pošten način šta vi očekujete. Ja ću uzeti samo jednu oblast koja je za nas strašno važna. Mi KiM smatramo našom teritorijom na osnovu međunarodnog prava, a vi ste rekli da moraju da se izvrše sve obaveze iz 2023. godine. Pre toga siguran sam da EU želi da se ispuni ono što je potpisano čak 10 godina ranije, 2013. godine. Ali verujem da će se to dogoditi na kraju - rekao je on.

Govoreći o Banjskoj, predsednik Vučić kaže da se nada da će svi odgovorni za događaje kada su Srbi ubijani i hapšeni još od 2008 godine biti uhapšeni.

- Zahvalan sam na svim analizama, i ja prihvatam da smo nedovoljno dobri na polju geopolitike. Kako ste sami rekli, imamo problem sa izražavanjem. Ne znam još koju reč nismo čuli u medijima protiv pripadnika vlasti, a koje na Zapadu nikada ne bi smeli da kažu. Ali da ne bih ulazio u to, moje srce i moja glava mi ne daju da lažem, zato ću skratiti govor. Srbija će da nastavi reforme, radićemo naporno i vredno, za nas je evropski put strateški izbor, i to se neće menjati do kraja mog mandata - rekao je predsednik.