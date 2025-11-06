blokaderi targetiraju sve koji su za vlast i Vučića

Nezapamćena sramota blokaderke i bivše voditeljke Ane Mihajlovski!

"Internet aktivistkinja" mesecima na svojim nalozima na društvenim mrežama podržava nasilje, a sada ga je direktno izvršila i to prema detetu sa smetnjama u razvoju!

Ona je objavila snimak majke koja za ruku drži svoje dete i maše okupljenim blokaderima ispred Skupštine na strani na kojoj se nalaze šatori, u delu poznatijem kao "Ćacilend".

Zbog toga je ova blokaderka pomislila da su majka i dete deo tog prostora u Pionirskom parku, pa je vodeći se blokaderskom logikom - dala sebi za pravo da napadne ženu s detetom samo zato jer je mislila da su ĆACI!

Blokaderka Mihajlovski nije časila časa već se odmah obrušila na ovu majku poručivši joj da zloupotrebljava svoje dete u političke svrhe, a kada je shvatila da je ta majka sa blokaderske strane izdala je sramno opravdanje.

Ona je praktično rekla da je u redu targetirati dete sa smetnjama u razvoju ako njegova majka podržava Aleksandra Vučića, ali da se sad kaje i odjednom to više nije "zloupotreba deteta".

Ana Mihajlovski targetirala dete sa smetnjama u razvoju Izvor: Društvene mreže

- Danas sam napravila užasnu grešku. Sa druge strane ograde, iz Ćacilenda, pojavila se žena koja je mahala i đuskala uz muziku, moja drugarica koja je bila tu i svi njeni ljudi su to shvatili kao zloupotrebu i provokaciju i ja sam to objavila na X mreži uz reči da žena vodi svoje dete sa smetnjama u razvoju u Ćacilend - počela je Ana sramno da se pravda i nastavila:

- Međutim, žena je bila tu da podrži Dijanu Hrku, ali je prešla sa druge strane ograde kako bi iskazala revolt. Ta situacija je potpuno pogrešno shvaćena jer određena grupa ljudi nije videla da je ona prešla tamo. Video je izvučen iz konteksta, napravila sam veliku grešku i dok sedim tako i razmišljam kako je moglo da se desi da povredim nekog nedužnog... - poručila je Ana i tako potvrdila da je za blokadere potpuno u redu napadati bilo koga, pa i majke i decu sa smetnjama u razvoju ako su za aktuelnu vlast Vučića?!

Reakcije na ovaj potez blokaderke Ane Mihajlovski ne prestaju. Ljudi su ogorčeni i zgroženi njenim potezom: