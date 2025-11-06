MIŠA BAČULOV SASLUŠAN U TUŽILAŠTVU: Sa službenih telefona zaposlenih u Kliničkom centru koordinirao nasilje ispred Skupštine?
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Miša Bačulov, zbog postojanja osnova sumnje da je 2. novembra, tokom hospitalizacije u Kliničkom cenru Srbije, koristeći službeni mobilni telefon zaposlenih u KCS, koordinirao nasilje koje se te večeri odvijalo ispred Doma narodne skupštine gde su se održavala dva javna skupa, jedan prijavljeni i jedan neprijavljeni.
- Osumnjičeni je negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret - krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije - saopšteno je iz tužilaštva.
Ovaj predmet združen je, kako se dodaje, sa predmetom u kojem se Bačulov tereti da je zajedno sa D.C. i sa još najmanje jednim NN licem od 28. do 30. oktobra planirao i dogovarao radnje kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje krivičnog dela napad na Ustavno uređenje, odnosno krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije.
- Nakon saslušanja M.B, tužilaštvo je predalo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu jedinstven predlog za određivanje pritvora M.B. da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Podsetimo, Bačulov je juče saslušan povodom sumnji da su on i D.C. od 28. do 30. oktobra 2025. godine u Beogradu dogovarali da navodnobude otrovan, za šta bi optužili predsednika Republike Srbije i aktuelne državne vlasti, a što bi, prema njihovom mišljenju, za rezultat imalo omasovljenje protesta koji je bio zakazan za 1. novembar u Novom Sadu, izazivanje velikih nereda, koji bi potom doveli do državnog udara i nasilne promene vlasti u Republici Srbiji.