U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Miša Bačulov, zbog postojanja osnova sumnje da je 2. novembra, tokom hospitalizacije u Kliničkom cenru Srbije, koristeći službeni mobilni telefon zaposlenih u KCS, koordinirao nasilje koje se te večeri odvijalo ispred Doma narodne skupštine gde su se održavala dva javna skupa, jedan prijavljeni i jedan neprijavljeni.

- Osumnjičeni je negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret - krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije - saopšteno je iz tužilaštva.

Miša Bačulov UKP Izvor: Kurir

Ovaj predmet združen je, kako se dodaje, sa predmetom u kojem se Bačulov tereti da je zajedno sa D.C. i sa još najmanje jednim NN licem od 28. do 30. oktobra planirao i dogovarao radnje kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje krivičnog dela napad na Ustavno uređenje, odnosno krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije.

- Nakon saslušanja M.B, tužilaštvo je predalo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu jedinstven predlog za određivanje pritvora M.B. da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.