Slušaj vest

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Miša Bačulov, zbog postojanja osnova sumnje da je 2. novembra, tokom hospitalizacije u Kliničkom cenru Srbije, koristeći službeni mobilni telefon zaposlenih u KCS, koordinirao nasilje koje se te večeri odvijalo ispred Doma narodne skupštine gde su se održavala dva javna skupa, jedan prijavljeni i jedan neprijavljeni.

- Osumnjičeni je negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret - krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije - saopšteno je iz tužilaštva.

Miša Bačulov UKP Izvor: Kurir

Ovaj predmet združen je, kako se dodaje, sa predmetom u kojem se Bačulov tereti da je zajedno sa D.C. i sa još najmanje jednim NN licem od 28. do 30. oktobra planirao i dogovarao radnje kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje krivičnog dela napad na Ustavno uređenje, odnosno krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije.

- Nakon saslušanja M.B, tužilaštvo je predalo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu jedinstven predlog za određivanje pritvora M.B. da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Podsetimo, Bačulov je juče saslušan povodom sumnji da su on i D.C. od 28. do 30. oktobra 2025. godine u Beogradu dogovarali da navodnobude otrovan, za šta bi optužili predsednika Republike Srbije i aktuelne državne vlasti, a što bi, prema njihovom mišljenju, za rezultat imalo omasovljenje protesta koji je bio zakazan za 1. novembar u Novom Sadu, izazivanje velikih nereda, koji bi potom doveli do državnog udara i nasilne promene vlasti u Republici Srbiji.

Ne propustitePolitikaEVO ZBOG ČEGA JE PONOVO UHAPŠEN MIŠA BAČULOV! Lisice mu stavljene nakon puštanja: OVO POKUŠAO IZ BOLNIČKOG KREVETA - Oglasio se VJT!
Miša Bačulov
PolitikaKURIR SAZNAJE! BAČULOV PUŠTEN, PA OPET UHAPŠEN ZBOG NOVIH KRIVIČNIH DELA: Drama ispred beogradske Palate pravde (video)
Miša Bačulov Hapšenje.jpeg
Politika"DVA MILIGRAMA TI TREBA DA RIKNEŠ" Pogledajte kako je Bačulov detaljno planirao lažno trovanje - Ima lokal kod Kliničkog, sve je tu, tu su dobri lekari (VIDEO)
hapšenje Miša Bačulov
PolitikaPRIKAZANI SNIMCI! OVAKO JE MIŠA BAČULOV PLANIRAO TROVANJE KAKO BI OKRIVIO VUČIĆA I DRŽAVNI VRH: Dva miligrama ti treba da rikneš - KOJI JE PROTIVOTROV? (VIDEO)
Miša Bačulov