Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, tokom zajendičke konferencije za novinare sa ambasadorom EU u Srbiji Andreasom fon Bekeratom u Palati Srbija, ponovo pozvao na dijalog i uputio apel Dijani Hrki, majci Stefana Hrke stradalog u padu nadstrešnoce u Novom Sadu, i poslaniku Uglješu Mrdiću da prekinu štrajk glađu.

Predsednik je rekao da će uvek zvati na dijalog, i da je njegov posao da trpi uvrede.

"Taj jezik koji koriste govori o njihovoj nemoći. Ja još jednom pozivam i gospođu Hrku, i gospodina Mrdića, kakav god štrajk glađu da je u pitanju, da sa time prekinu. I zbog svog zdravlja, i zbog političke polarizacije. Ali ja mislim da je bitno da razgovaramo, svađali se 10 ili 15 sati, to je uvek bolje nego da jedna strana puca u nekoga", kazao je Vučić.

Ambasador fon Bekerat, na pitanje zašto nije osudio pucnjavu ispred Skupštine, kaže da je uvek osuđivao nasilje i podsticao dijalog, poručio je da želi brz oporavak povređenom.

"Ja želim povređenom da se što pre oporavi. I da ponovim, nasilje nije put napred. Jedini put napred je da se smiri retorika kako bi se stvorio prostor za dijalog. To sam ponovio više puta. Mislim da evropske reforme koje se tiču vladavine prava, suzbijanja korupcije, slobode medija, sva ta pitanja se nalaze u centru reformske agende. I ako udružimo sve, i vlast i opoziciju, mislim da to može da dovede do većeg poverenja u srpskom društvu. A poverenje je urgentno potrebno danas Srbiji", kazao je ambasador.

