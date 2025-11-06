Slušaj vest

Bruka i sramote blokaderske N1! Danas su nadomak Skupštine Srbije došli učenici nekoliko srednjih škola i gimnazija iz Beograda, odnosno pobegli su sa časova da bi bili na mestu svojevrsnog političkog okupljanja, dok televizija koja to prenosi nijednom rečju ne pita šta rade maloletnici na tom mestu usred dana, usred školskih časova!



Iskoristili su priliku da pobegnu sa časova i ne pohađaju nastavu i spustili se niz Bulevar Kralja Aleksandra do Skupštine.

Tu su sa cigarama u rukama pevali, skakali i smejali se, presrećni što nisu na nastavi pod izgovorom o podršci Dijani Hrki, a televizija N1 je sve to propratila sa oduševljenjem

Reporterka je uz osmeh pričala o "žurki" koju srednjoškolci prave - bežanje iz škole sa časova ona zove "dolaskom" i drugačijom slikom.

- Pristigli su đaci 14. i 6. gimnazije, tu su i škola "Nikola Tesla" i Matematička gimnazija. Ovo je potpuno drugačija slika nego sa druge strane ograde - poručila je egzaltirana reporterka.

Ona je ovaj skup okarakterisala kao podršku Dijani Hrki, a u snimku ispod pogledajte kako je sve to izgledalo: