Jedan od blokadera Vladimir Štimac progovorio je o svom hapšenju u jednom podkastu i pokušao da se pravda.

Pokušava da izazove sažaljenje, i celu situaciju prebaci na afekat, a na pitanje zbog čega se pokajao, on kaže da se nije ništa pokajao.

- Dešava se to moje, jednostavno emotivan naboj, u afektu i nekoj emociji govorim neke stvari koje ne bih rekao u tom trenutku. Nisam se ništa pokojao, mislim da su ružne reči otišle, nije trebalo da kažem na takav način. Trebalo je da formulišem na drugi način. Kada sam rekao dovedite traktore, nisam mislio tako, više sam mislio na masovnost, da dođe što više ljudi, da ima više ljudi koji žele da oni odu - izjavio je Štimac i dodao:

- Traktori su svuda bili, na svakom protestu. Nikad nisu bili nasilni, ništa... Ni blizu 5. oktobra, ma kakvi. Ni promil 5. oktobra.

Nakon pravdanja, Štimac se pogubio, pa čas zna, čas ne zna ko ga je uhapsio.

- Ja ipak znam ko me uhapsio. Uhapsili su me tu neki koji nisu dugo tu, nego se dokazuju ovima gore - odgovara blokader.

Na pitanje voditeljke "ko su tačno ti ljudi", Štimac odgovara:

- Identiteti tih ljudi se znaju. Ne volim da baratam informacijama koje nemam, to će se ovih dana znati, advokat me je savetovao da ne govorim na tu temu, glupo je da nagađamo. Ne znam ko me je tako sproveo.

Na kraju svoje blokader-nasilnik Štimac zakukao je kako ga niko nije podržao.

- Razočarao me je Košarkaški savez Srbije (KKS) jako, moji saigrači. Na mene, posle ovog trenutka i ovoga svega, mogu da zaborave - poručio je blokader.