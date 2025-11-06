Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je razlog zbog kojeg opozicioni poslanici neće glasati za izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koji predviđa formiranje Komisije za reviziju biračkog spiska, taj jer bi se, kako je ocenila, time izbio njihov glavni argument u vezi sa rezultatima izbora i da bi posle mogli da "pumpaju" i govore da su izbori pokradeni.

- Kada tražite vanredne izbore, bez revizije biračkog spiska, tražite da biste mogli da pumpate i da izađete na ulicu i kažete 'opet su nam pokrali izbore - rekla je Brnabić u Skupštini Srbije u toku rasprave o amandmanima na izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku.

Ona je podsetila da su izmene Zakona o JBS podržale organizacije koje prate izbore - CRTA i CeSID, kao i Transparentnost Srbija, a opozicija, kako je rekla, neće.

- Baš zanimljivo. Ali vaš je problem kako ćete to da objasnite vašim glasačima. Mi smo pokazali da nemamo nikakav problem, evo vam birački spisak, objavljen je u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, imate broj birača po svakoj lokalnoj samoupravi, svako mo\e da prati da li ima nekih migracija ili 'fantoma'. Evo vam sad i komisija, dajte vi vaše predstavnike, civilno društvo svoje, pa gledajte birački spisak od jutra do sutra, ali vi nećete... - rekla je Brnabić.

Kako je rekla, opoziciji se sad nudi birački spisak, a oni na to zatvaraju oči i kažu - nećemo.

- Nećete da izgubite vaš ključni alibi. Ne možete da se pomirite sa tim da je CRTA bila fer i da kaže da je ovaj predlog zakona u redu. Čim su to ljudi rekli, postali su vaši neprijatelji. Ulagali ste amanamdne od kojih su neki prihvaćeni i to ne beznačajni. Opet nećete da glasate. Ta vaša politika baš ima mnogo logike i smisla - prokomentarisala je Brnabić iz poslaničke klupe.