Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu, povodom skupa ispred Skupštine Srbije, gde je skoro 50.000 građana dočekalo Srbe sa KiM, da je "ponosan na Srbiju", a potom i da "građani zaslužuju više od onoga što im njegovi politički protivnici nude".

On je ponovo uputio poziv na dijalog. Hoće li dve strane sesti za pregovarački sto, da li su izbori jedino rešenje za izlaz iz političke krize?

Ovom temom bavili su se gosti emisije "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji, a oni su bili Đorđe Milićević, ministar bez portfelja, prof. dr Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost, Milan Antonijević, pravnik i prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije.

Miletić je započeo tako što je rekao da Srbi na KiM trpe gotovo najgori teror na tlu Evrope.

- Naš narod na Kosovu i Metohiji trpi najveći teror u savremenoj Evropi, osim rata između Rusije i Ukrajine. Kada prođem kroz sve situacije, vidim koliko turbulencija ima, ne možete da selektujete šta je važnije od čega, na međunarodnom, regionalnom, unutrašnjem planu... Kuva se neprestano. Dobro bi bilo da uspemo da stanemo na loptu, da se saberemo i vidimo šta dalje da radimo u interesu otadžbine - rekao je Miletić.

Antonijević se osvrnuo na temu dijaloga.

- On mora da postoji na svim nivoima, ali kada gledate kome se zahtevi za dijalog upućuju, oni idu ka studentima i opoziciji, ali zahtevi nijedne strane ka izvršnoj vlasti ne mogu biti vezani za pravosuđe. Tu se maši svrha podele vlasti, jasno se mora reći da tužilaštvo i sudovi nose punu odgovornost za postupke koji se vode. Opet, ne znam ni šta bi se pregovaralo da dođe do dijaloga jer se ne može pregovarati oko ishoda za podizanje optužnice, niti ishod bilo kog postupka u sudovima, a ako gledamo genezu ove krize, ona je vezana za samu nesreću u Novom Sadu.

Milićević je istakao da su Srbi sa Kosova i Metohije, nakon osmodnevnog pešačenja do Beograda, pokazali lice većinske, pristojne i normalne Srbije koja želi napredak.

- Osam dana nakon pešačenja, naši Srbi sa KiM su došli u Beograd i pokazali lice većinske, normalne Srbije koja želi da ide napred. Njihovi koraci podržavaju državotvornu poltiku koju vodi predsednik po pitanju našeg naroda u južnoj srpskoj pokrajini. To su građani prepoznali. Desetine hiljada građana je sinoć sačekalo Srbe sa Kosova i Metohije i to je jedinstvo. Poruka koju su poslali je sloga i ta poruka nije politička. Mislim da je važna i poruka predsednika, a to je mir, dijalog, stabilnost i razumevanje.

Kajtez se nadovezao na temu dijaloga:

- Postavlja se suštinsko i retoričko pitanje, zašto nema dijaloga? Po mome, njega nema jer druga strana koja mora da ga prihvati, nije ta koja odlučuje o dijalogu. Ta strana, studentsko-blokaderska ne odlučuju ni o čemu, osim što je izvođač radova projekata koji su osmišljeni, finansirani i upravljani od stranih centara moći. Ni opozicija nije vlasna za dijalog, svima njima treba drugo zeleno svetlo. Ne pita se ni opozicija, niti studetsko-blokaderska lista, već oni koji su pokušali da naprave obojenu revoluciju.

