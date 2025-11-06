Slušaj vest

- Vrlo dobar razgovor sa ministrom Lukom Čirijanijem o daljem unapređenju bilateralnih odnosa Srbije i Italije koji su zasnovani na tradicionalnom prijateljstvu, uzajamnom poštovanju i bliskoj saradnji naših naroda - piše na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije.

On je zahvalio Italiji na podršci koju pruža Srbiji na evropskom putu.

- Razmenili smo mišljenja o mogućnosti jačanja političkog dijaloga, kao i produbljivanja ekonomskih veza, jer je Italija važan ekonomski partner Srbije, a zajednički interes nam je da se ta saradnja dalje razvija. Ministar mi je uputio pozdrave predsednice Saveta ministara Đorđe Meloni, a ja sam ga zamolio da joj prenese izraze mog dubokog poštovanja - piše na nalogu predsednika, i zaključuje se:

- Uveren sam da ćemo nastaviti da gradimo čvrste odnose u interesu naših građana.

