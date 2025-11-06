Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo je, po ko zna koji put, pozvao na dijalog.

On je na konferenciji za novinare sa ambasadorom EU u BeograduAndreasom fon Bekeratom rekao da je njegova obaveza da trpi uvrede na svoj račun i da će bez obzira na to uvek pozivati na dijalog i razgovore.

Jezik uvreda

Odgovarajući na pitanje novinara u vezi s njegovim pozivom političkim protivnicima na dijalog, kao i kako to da "blokaderima smetaju patriotske pesme, ali im ne smeta skandiranje 'Aco Šiptare'".

- Taj jezik uvreda koji koriste govori o njihovoj nemoći. Govori o tome da nemaju druge političke ideje. Nemam nikakav problem sa tim. Ja ću uvek da ponudim razgovor, uvek da ponudim dijalog. Svađali se deset sati, petnaest sati, dvadeset sati, uvek je bolje nego da nam se dogodi to da neko puca u nekog čoveka, a da jedna strana na to kaže "puj pike, ne važi, nije se desilo" ili čak da ide u još goru relativizaciju i optuže nekog drugog nevinog čoveka za pokušaj ubistva. Mora da se razgovara i ja moram da nudim dijalog. Zašto neko drugi izbegava dijalog, to je već druga stvar - rekao je predsednik.

Kontraproduktivno

Upravo je izbegavanje dijaloga najveća slabost blokadera, ocenjuje za Kurir politički analitičar Nebojša Obrknežev.

Nebojša Obrknežev Foto: Kurir Televizija

- Oni ne žele da spuštaju tenzije. Smatraju da im to donosi neku određenu korist, ali narod Srbije i te kako to kažnjava. Nikome sukobi i podele nisu potrebni. Ta grupacija ljudi koja je izazivala haos, nasilje, nerede, unazađivala obrazovni sistem unutar Srbije, sada kada je prošlo godinu dana i fakulteti su počeli da rade, definitivno se vide svi njihovi pogrešni koraci za one za koje su se oni tobož zalagali. Oni smatraju da bi onaj koji bi prihvatio dijalog s predsednikom bio izopšten iz grupacije kao izdajnik, a kada se podvuče crta, izdajnici će biti oni koji su naneli štetu toj isto državi zato što nisu želeli da se odazovu pozivu i nađu zajednički jezik. Ostaće usamljeni u svemu tome i ugušiće sami sebe. Mislim da su ovo završne stranice propale obojene revolucije - poručuje Obrknežev.

Lazar Pavlović, politički analitičar, smatra da je odbijanje dijaloga kontraproduktivno za društvo u celini.

Lazar Pavlović Foto: Kurir Televizija

- To je velika greška jer bi mogli da razgovaraju o brojnim temama i smanje tenzije u društvu. Vučić je pokazao mudrost i želju za razgovorom, čak i sa onima koji ga vređaju, i pokazuje koliko je predsednik svih građana - zaključio je Pavlović.