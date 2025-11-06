Miša Bačulov izašao je iz pritvora i ponovo je na slobodi.
Politika
MIŠA BAČULOV PONOVO NA SLOBODI: Skandalozna odluka sudije
Zahtev za određivanje pritvora odbio je sudija Miloš Labudović.
Bačulov je saslušan zbog postojanja osnova sumnje da je 2. novembra tokom hospitalizacije u Kliničkom centru Srbije, koristeći službeni mobilni telefon zaposlenih u KCS, navodno koordinirao nasilje koje se te večeri odvijalo ispred Doma narodne skupštine gde su se održavala dva javna skupa, jedan prijavljeni i jedan neprijavljeni.
(Kurir.rs/Informer)
