Zloupotreba Dijane Hrke, žene koja je pretrpela veliku ličnu tragediju, od strane blokadera dostigla je toliko opasan nivo, koji i ovako osetljivu situaciju na ivici noža - koji je već upotrebljen u napadu strane državljanke na policijskog službenika u centru Beograda - dovodi do još opasnije - pozivanja na krvoproliće i oružanu pobunu!

Naime, Dijana Hrka je danas uživo u uključenju u program N1 televizije zapretila da će pozvati narod da se naoruža i upadne u tzv. Ćacilend!

"Ako ne smanjite muziku u Ćacilendu, a Komunalna policija ne radi svoj posao, pozvaću narod Srbije, ako treba na nasilje - na nasilje, da uđemo, da se naoružamo i mi da sklonimo ovo. Ovo je bezobrazluk, dan i noć muzika radi. Dokad je kućni red? Zašto se Komunalna policija ne javlja na telefon, zašto niko ne raguje? Evo ja mu javno poručujem - ja mogu da skupim moju Srbiju i možemo da se naoružamo i možemo da sklonimo ovo na silu, Znači imaju fore par sati da ovo sklone, ako ne sklone mi ćemo raditi na avoj način", poručila je Dijana Hrka u uključenju uživo u program N1.

Na ove reči žene čija se tragična porodična sudbina nemilosredno iskorišćava na ulici i u medijskom prostoru, televizija N1 ostala je nema.

Na poziv da se narod naoruža i upadne u prostor ispred Skupštine, na davanje roka za ispunjenje zahteva - blokaderska N1 nastavlja dalje program kao da se ništa nije desilio, kao da upravo nije izrečena strašna pretnja.

Pretnja koja je došla kao posledica pomahnitalog iskorišćavanja ove žene, ove majke potonule u svom bolu za sinom.

Svojim neetičkim ponašanjem i izveštavanjem doveli su Dijanu Hrku, slomljenu od bola za detetom, do tačke da od tog bola izmešanog sa njihovim koristoljubljem - traži oružje za napad na ljude ispred Skupštine!

Zaustavite se pod hitno! Prestanite sa senzacionalizmom, eksploatacijom porodične tragedije i podsticanjem mržnje i nasilja i preuzmite odgovornost za posledice svojih reči i postupaka.

Prestanite sa jeftinim političkim kalkulacijama i bezdušnim ponašanjem.

Vratite se (ako ste ikada tamo i bili) na poštovanje ljudskog dostojanstva i patnje.