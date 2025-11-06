Slušaj vest

Bivši političa i potpredsednik Vlade i jedan od ideologa blokaderskog pokreta Žarko Korać obrušio se na muzički sastav Beogradski sindikat.

On je poručio da su ljudi treba da ih se "čuvaju".

- Da budem direktan, vidim da je Beogradski sindikat kada je ulazila povorka iz Sandžaka... Muzika se pušta... Da li su oni možda podržali Dijanu Hrku? Da li su osudili? Interesantno je kako biramo one za koje mislimo da nas podržavaju... Morate mnogo pažljivije gledati ko vas zaista podržava, a ko ne. Ima mnogo švercera koji samo čekaju da promene stranu - ako se promeni vlast - rekao je Žarko Korać.

Optužio Vučića za haos ispred Skupštine

Podsetimo, Žarko Korać se uključio u program radija hrvatskog nacionalnog servisa HRT pre tri dana, dan nakon strašnog nasilja blokadera ispred Skupštine Srbije.

Korać je u uključenju u zagrebački studio iz Beograda rekao da Srbija ovako živi već godinu dana i da "Vučić sprema jednu monstruoznu stvar".

"Vučić hoće da organizuje miting u Novom Sadu i dovede svoje pristalice. To je krajnje uvredljivo i provokativno za građane Novog Sada, gdje je i pala nadstrešnica i ubila 16 ljudi. Ako je do sada Srbija bila i podeljena i na ivici građanskog rata, Vučić je sve brže vuče", rekao je Korać i dodao kako smatra da se Srbija "približava jezivom krešendu ovoga što gledamo godinu dana" te da je prilično siguran da će se to dogoditi.

Upravo je taj deo njegove izjave bio i naslov na portalu HRT-a.