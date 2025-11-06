Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram profilu "avucic" snimak sa današnje konferencije za medije.

Naime, predsednik Vučić odgovorio je na pitanje kako on vidi zahteve Evropske komisije kada je reč o medijima, u kontekstu izjave jednog od urednika RTS-a u kojoj je pretio i sve najgore govorio onima koji drugačije misle od njega.

- Sve kako vam je rekao gospodin fon Bekerat, ja sve vidim suprotno od toga. Dovoljno je samo da mu pokažete kako nema slobode u Srbiji, da mu prevedete ono navijanje od sinoć. Mene je sramota da to prevodim, to je vrhunac, valjda, političke misli "visokoobrazovane elite" u Srbiji, emitovane bez ikakve zadrške uz sve pohvale na medijima koje oni vole najviše.

- Jedan čovek koji je u diktaturi urednik vesti na Radio-televiziji Srbije, urednik vesti, taj čovek je rekao da su ljudi koji se njemu ne dopadaju stoka, a onda je rekao da nam "da Bog da svako dete dobilo rak i umrlo".

- A onda nam je RTS saopštio da su pokrenuli disciplinski postupak protiv njega, pa će to sad da traje, da bismo mi ustanovili da je on u stvari pravi i objektivni novinar - rekao je Vučić.