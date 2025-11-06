Slušaj vest

Centralna tema prestižnog međunarodnog sportskog foruma "Rusija – sportska država", održanog pod sloganom "Sport za budućnost: Zajedno pobeđujemo", okupila je vodeće ličnosti iz sveta sporta, predstavnike vlada i međunarodnih organizacija. Među učesnicima je bio i ministar sporta Republike Srbije, Zoran Gajić, koji je predstavljao našu zemlju na ovom značajnom skupu.

Forum, koji ima za cilj jačanje saradnje i razmenu iskustava u oblasti sporta, otvorio je predsednik Ruske Federacije Vladimir Vladimirovič Putin. U svom obraćanju, on je istakao značaj sporta kao pokretača međunarodne saradnje, razvoja mladih i očuvanja zajedništva među narodima.

"Ove godine, Forum je posvećen perspektivama razvoja masovnog i omladinskog sporta. Naša zemlja je u ovoj oblasti stekla bogato iskustvo koje je spremna da podeli sa svojim partnerima", poručio je Putin.

Zoran Gajić, ministar sporta u Vladi Republike Srbije, istakao je da Srbija prepoznaje ulogu sporta u obrazovanju mladih, unapređenju zdravlja nacije i jačanju međunarodnih odnosa i dodao:

"Ministarstvo sporta nastaviće da ulaže u razvoj sportske infrastrukture, podršku talentima i afirmaciju sportskih vrednosti, jer verujemo da je upravo sport jedan od najjačih pokretača društvenog napretka."

