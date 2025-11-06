Slušaj vest

Dijana Hrka, majka Stefana koji je stradao pod nadstrešnicom u Novom Sadu, štrajkuje glađu peti dan, a narodni poslanik SNS Uglješa Mrdić štrajkuje glađu uz podršku vojnih veterana. Oni su na nekoliko desetina metara razdaljine ispred Narodne skupštine Srbije.

Međutim, štrajk Dijane Hrke je u jednom trenutku prerastao u poziv na naoružavanje i nasilje. Zloupotrebljena od blokadera je otišla toliko daleko da je Dijana Hrka danas za N1 izjavila:

""Ako ne smanjite muziku u Ćacilendu, a Komunalna policija ne radi svoj posao, pozvaću narod Srbije, ako treba na nasilje - na nasilje, da uđemo, da se naoružamo i mi da sklonimo ovo. Ovo je bezobrazluk, dan i noć muzika radi. Dokad je kućni red? Zašto se Komunalna policija ne javlja na telefon, zašto niko ne raguje? Evo ja mu javno poručujem - ja mogu da skupim moju Srbiju i možemo da se naoružamo i možemo da sklonimo ovo na silu, Znači imaju fore par sati da ovo sklone, ako ne sklone mi ćemo raditi na avoj način", poručila je Dijana Hrka u uključenju uživo u program N1.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su profesor doktor Miroslav Bjegović, profesor bezbednosnih nauka i specijalista za borbu protiv terorirzma i organizovanog kriminala, Veroljuib Arsić, narodni poslanik SNS i predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Stefan Krkobabić, narodni poslanik i sef poslanickog kluba PUPS.

Arsić: Ćacilend je jedino mesto gde neko bez straha može da kaže da se ne slaže sa blokadama

Arsić kaže da šatori nisu tužan prizor, već je tužna klima koja se pravi u društvu, a za koju nisu odgovorni ljudi u šatorima:

- Već unazad nekoliko meseci ovo je jedino mesto gde neko bez straha može da kaže da se ne slaže sa blokadama. Jedino slobodno mesto. To je počelo sa studentima koji su želeli da nastave studije i koji su zbog pritiska i atmosfere u društvu predstavljali veliku većinu studenata - kaže Arsić.

Arsić dodaje da se u društvu mesecima unazad pravi klima koja može dovesti do toga da neko nastrada, pa dodaje i da građani okupljeni oko ovog prijavljenog skupa ispred Narodne skupštine neprekidno provociraju.

- Trpeli smo teror na svim bulevarima, raskrsnicima i fakultetima, a niko od nas nije odlazio tamo - kaže Arsić, dodavajući da bi uklanjanje šatora dovelo do još većeg nasilja blokadera.

Bjegović: Da li izjava gospođe Hrke znači da imaju oružje?

Bjegović kaže da govor gospođe Hrke otvara mnoga pitanja, a pre svega bezbednosna, politička i pravosudna:

- Da li i kako na takvu izjavu treba reagovati, sa strane državnog aparata? Pozivanje na nasilje je pretnja prvenstveno po one kojima je upućeno, odnosno građanima ispred Skupštine. Postavlja se pitanje da li su to njene misli, jer ako kaže da će naoružani rešavati ovaj problem, postavlja se pitanje da li poseduju naoružanje?

Bjegović dodaje da bllokaderi doživljavaju politiku onako kako im se to sugeriše i plasira, pa kaže i da veruje da ovo nisu misli majke, pa se osvrnuo na njene zahteve:

- Prvi zahtev Hrke je da pravosuđe radi svoj posao, što traži i vlast - kaže Bjegović, a druga dva zahteva koja je majka nastradalog navela prilikom stupanja u štrajk glađu jeste raspisivanje izbora i puštanje studenata iz pritvora.

Krkobabić: Ćacilend je ograđen da bi se izbegao novi majdan

Krkobabić navodi da ne može ni da zamisli kako se oseća gospođa Hrka, jer je prošla kroz veliku ličnu tragediju koja sada prerasta i stvara ozbiljnu društvenu tenziju i podelu.

- Ovo je nešto što godinu dana tinja, došli smo do ovoga do čega smo došli. Mormao da prihvatimo da je prostor ispred Skupštine ograđen sa ciljem i namerom da taj prostor bude slobodan. Upravo ovaj raspored šatora i stvaranje kamp naselja je bila želja grupacija koje su želele da smene vlast. Ovo je slobodna teritorija na kojoj ne dozvoljavamo da se desi novi majdan. Bila je nečija želja da se na takvom jednom prostoru pokrene vid otpora - kaže Krkobabić.

