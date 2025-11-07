Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić sastaće se danas u Briselu sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kajom Kalas.

Sastanak će biti održan u 9 časova, a nakon toga, uslediće sastanak Brnabić sa generalnim direktorom Generalnog direktorata

Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gertom Janom Kopmanom u 13 časova, saopšteno je iz Narodne skupštine.

Ne propustitePolitika"TRAŽITE RAZLOG DA PUMPATE I GOVORITE DA SU IZBORI POKRADENI!" Ana Brnabić ogolila blokadere i otkrila zašto ne glasaju za izmene Zakona biračkog spiska
Marinika Tepić Dragan Đilas Ana Brnabić
Politika"VUČIĆ JE PREDSEDNIK SVIH GRAĐANA I TO POKAZUJE IZ DANA U DAN" Brnabić: Juče smo imali veličanstven doček! Ljudi žele dijalog, a ne mržnju
Ana Brnabić (2).png
PolitikaDOSTA VIŠE LAŽI! Ana Brnabić oštro reagovala zbog neistina koje plasira N1: Od prvog dana Ćacilenda okupljali ste se da vređate i napadate te slobodne ljude
ana brnabic_16.jpg
Politika"SLOBODNA VEĆINSKA SRBIJA I DOČEK NAŠIH JUNAKA SA KIM!" Ana Brnabić podelila spektakularne prizore ispred Skupštine: "Svi zajedno želimo pravdu!" (VIDEO)
Bez naslova.jpg