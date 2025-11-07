Politika
ANA BRNABIĆ DANAS U BRISELU: Sastaje se sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kajom Kalas
Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić sastaće se danas u Briselu sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kajom Kalas.
Sastanak će biti održan u 9 časova, a nakon toga, uslediće sastanak Brnabić sa generalnim direktorom Generalnog direktorata
Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gertom Janom Kopmanom u 13 časova, saopšteno je iz Narodne skupštine.
