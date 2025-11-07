Slušaj vest

Poslanici Skupštine Srbije nastaviće rad raspravom o amandmanima na Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske (leks specijalis o zgradi Generalštaba).

Oni će tako nastaviti raspravu sa jučerašnje sednice, na kojoj su završili raspravu o amandmanima na izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku.

Pored Predloga zakona o jedinstvenom biračkom spisku i leks specijalisa, na dnevnom redu druge sednice drugog redovnog zasedanja su i predlozi zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu u drumskom prevozu i tahografima, o stavljanju na tržište drveta i drvnih proizvoda.

Pred poslanicima je i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Svete Lucije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Republike Benin o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i servisnih pasoša i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti bezbednosti i javnog reda između Vlade Srbije i Vlade Republike Ekvatorijalne Gvineje.

