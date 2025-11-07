"Mi kada nas je NATO bombardovao, smo se ujedinili i znali smo gde je neprijatelj. A sada su nas ubedili da smo jedni drugima neprijatelji. Ta ograda čelična koja treba da podeli, navodno, dve Srbije, je zapravo ograda koju sve vreme, vekovima unazad, između nas dižu naši neprijatelji. Oni nesreću koriste, ali oni nesreću i proizvode. Sad kad krenu ove jesenje sezone slava, ja sam srećala još kao dete, kada gurne nos u čorbu taj koji je učestvovao 5. oktobru i celu slavu gleda ovako u tanjir, ne sme da digne glavu da pogleda svoju familiju, svoj komšiluk, sve one koje sreće od godine do godine, od slave do slave, zato što su ga svi obozoravali, nemoj to da radiš, nemoj ti njima da otvaraš vrata, donijeću institucije.