On je otkrio da je najveći broj studenata sada na ispitima i fakultetima, dok neki drugi ljudi pokušavaju da se proguraju preko njihovih leđa.

- Bar kada je reč o mom fakultetu i fakultetima sa kojim imam blisku kominikaciju znam da je studenata najviše sada na ispitima. Studentsku listu su pravili oni koji su donirali studentima u blokadi sredstva da bi mogli da opstanu na fakultetu i da ih blokiraju - počeo je Petrov u gostovanju na televiziji K1, a onda ga je voditeljka Jovana Joksimović pitala ko su ti ljudi:

- To su neki ljudi iz opozicionih politčkih partija, do sada nisu bili u visokoj politici, ali imaju određen uticaj i određena finansijska sredstva na raspolaganju. U kontaktu su sa određenim centrima spolja. Ne govorim o konkretnim državama, niti postoji više kolektivni Zapad, niti možemo govoriti o Zapadu kao takvom. Reč je o ljudima koji su razotkriveni pre mesec i više u javnosti, nekoliko imena je spomenuto, onda su se neki od njih malo povukli. Bilo je reči o tome da nije dobro da se sazna ko su ti ljudi jer će oni "proći kroz toplog zeca". Pa, čekajte, to su ljudi koji sutradan hoće da vode državu, a boje se, ljudi koji nemaju elementarne sposobnosti da izađu u javnost da vode Srbiju? To su ti ljudi, a ne studenti... - dodao je Petrov.

Potom je otkrio i da postoje dve grupe studenata u blokadi i da im se stavovi razlikuju.

- Studenti su na suprotnim polovima. Neki umišljaju da su patriote, zdrava desnica, a ovi drugi su post moderni neoliberali kojima rukovode pojedini profesori... Nemojmo praviti od profesora intelektualne gromade, to su pojedinci, ovi ostali su ne samo da su obični ljudi, nego ispod toga, nemaju osećaj za opšte dobro - zaključio je Petrov.