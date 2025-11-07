Slušaj vest

Istina ne bira stranu! Nju ne zanima ko je saopštio, da li na nju pristajete, niti da li vam se dopada. Mesecima unazad, pišemo o pozadini najznačajnijih događaja i pravim motivima njihovih učesnika, a sada je dokazano da smo bili u pravu. Uprkos pritiscima sa raznih strana, nije nam bilo teško da to postignemo: vodila nas je želja za istinom i da vam je mi prvi saopštimo.

Kako je imperija rasla, umnožavali su se i metodi nefer poslovanja, pa je na vrhuncu svoje moći Šolak demonstrirao svoj mehanizam za uništavanje konkurencije, a to je zapravo bila ogromna mreža povezanih političara, instrumentalizovanih medija i nevladinih organizacija. Cilj je bio jedan - ukloniti svakog ko pokuša da ugrozi njegov monopolski položaj na tržištu i priliku za dalje lično bogaćenje.

Draganu Šolaku, kao osnivaču Junajted grupe je bilo potrebno to političko uporište ili krilo za obezbeđivanje javnih i tajnih biznisa. Kao centralna figura, pojavio se Dragan Đilas. Marko Matić, direktor Centra za odgovorne medije, kao istraživački novinar ušao je u sve pore mreže i isražio mnoge informacije o Šolakovim prevarama i otkrio kako je funkcionisalo to političko partnerstvo:

Marko Matić Foto: Kurir Televizija

Tražio uporište u Draganu Đilasu

- Kada identifikujemo čitav mehanizam Dragana Šolaka, njega su činili mediji Junajted grupe, koji nisu bili u direktnom vlasništvu, već ih je ona finansirala. Onda imate čitav niz javnih ličnosti, koje su učestvovale u tim medijima kako bi potvrdili te teze. Pored njih imate i političke partnere. Na prvom mestu je bila stranka Dragana Đilasa, ali i pokret Kreni promeni, Zeleno-levi front. Tačno vidite ko je bio forsiran od strane N1 i Nove S. Oni su tu delili posao - kaže Matić i dodaje:

- Ključna stvar je bila da se izvrši politički pritisak jer bez političke podrške vlasti pre 2012. godine, Šolak ne bi uspeo da napravi to što je napravio. Imao je podršku tadašnjih gradskih vlasti koje je Đilas vodio ali i od vlasti Demokratske stranke na čelu države. Tada je Telekom stalno donosio odluke koje nisu bile racionalne, dok je SBB širio optičku mrežu, Telekom je odlučio da širi onu takozvanu bakarnu mrežu. Telekom je zaostao za SBB-om šest godina.

Telekom i razbijen mehanizam Junajted grupe

Kad se razmatrala ideja o prodaji Telekoma 2016. godine, bilo je i više nego nelogično zbog čega se njeno poslovanje ne odvija:

- Ima odlične rezultate u Crnoj Gori, Republici Srpskoj, gde sa konkurencijom Telenora izađe na kraj, a ne može sa jednom Junajted grupom u Srbiji. To nije bilo normalo. Kada se vratio Vladimir Lučić iz Crne Gore, rekao je "mi imamo mogućnost da opstanemo". Sedam godina kasnije, Telekom je pobedio zahvaljujući tome što je razbijen mehanizam Junajted grupe - kaže Matić i dodaje da je u pitanju bila podela posla:

- Kada je bio ugrožen neki Šolakov deo posla, onda se angažuje Marinika Tepić da drži konferencije i vodi kampanje protiv Telekoma. Onda ti mediji to širi, pa se taj dokument navodno pojavi u nekom istraživačkom mediju. Oni su sve vreme reciklirali te materijale. Istraživački mediji navodno otkriju nešto dodatno, pa se još raširi ta tema. U svakom slučaju, do 2018. godine je na Šolakovim medijima bilo 2- 3 teksta o Telekomu dnevno, zamislite, a u to vreme je to bilo mnogo.

Matić kaže da mu je SBB donosio prihode koji se račvaju na preko sto firmi:

- Postavlja se pitanje zašto bi to neko radio. Suština je bila da se razdvodnjavaju prihodi kroz razlitiče firme da bi se izvršila poreska optimizacija, kako bi se platilo što manje poreza. On je kao rezident Malte plaćao minimalne poreze jer je ofšor zona. Sve se to negde slivalo. Ovde je sicao prihod, a skoro ništa od poreza nije plaćao Srbiji.

