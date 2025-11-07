Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

"Sa ambasadorom Bocan-Harčenkom o bilateralnim odnosima, energetskoj stabilnosti i regionalnim izazovima. Posebnu pažnju posvetili smo snabdevanju gasom i uslovima koji obezbeđuju sigurnost, predvidivost cena i dalju diversifikaciju izvora. Kada je reč o NIS-u i svim relevantnim merama i ograničenjima, naš cilj ostaje isti, da u potpunosti poštujemo međunarodne obaveze, a da istovremeno zaštitimo energetsku bezbednost, radna mesta i investicije u Srbiji.

Srbija će nastaviti dijalog, odlučno i pragmatično, štiteći interese svojih građana. Uveren sam da razgovor ostaje najbolji put da prevaziđemo izazove i obezbedimo pouzdanu energetsku budućnost za našu zemlju", objavio je predsednik na zvaničnom Instagram nalogu nakon sastanka. 

