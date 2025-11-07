"DOBRI RAZGOVORI O EVROPSKOM PUTU SRBIJE" Ana Brnabić sa Kajom Kalas u Briselu: Strateški spoljnopolitički cilj Srbije ostaje članstvo u EU (VIDEO)
Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić sastala se danas u Briselu sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kajom Kalas.
Sastanak je održan u 9 časova.
"Drago mi je što sam imala priliku da se sastanem sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kajom Kalas u Briselu. Dobri razgovori o evropskom putu Srbije. Nastavljamo zajednički rad na reformama od kojih će korist imati naši građani. Strateški spoljnopolitički cilj Srbije ostaje članstvo u EU i radićemo na tome još snažnije nego do sada", poručila je Brnabićeva nakon sastanka.
Predsednica Skupštine Srbije sastaće se i sa generalnim direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gertom Janom Kopmanom u 13 časova.
