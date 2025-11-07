Slušaj vest

Dok predsednik Aleksandar Vučić poziva na razgovor i smirivanje tenzija, deo opozicije odgovara uvredama, bojkotom, pretnjama,pa čak i nasiljem.

Da li se ovde vodi politička borba ideja ili borba za haos? Zašto je dijalog postao slabost, a poziv na nasilje politička strategija? I ko u svemu tome zaista zastupa interese građana, a ko računa na krizu kao jedini način,ne samo opstanka,već i dolaska na vlast?

O ovoj temi govorili su gosti Kurir televizije prof. dr Milan Petričković, Fakultet političkih nauka i prof. dr Aleksandra Tomić, član predsedništva SNS-a.

Aleksandra Tomić Foto: Kurir Televizija

- Očito su to neki projekti koji nisu nastali preko noći. Kad imate pištaljke, vi ne možete ni da čujete drugu stranu. Pre svega mora da se spusti tenzija kod onih koji finansiraju određenu vrstu projekata nedijaloga i nasilja u društvu. Videli smo da je čovek bio upucan, preko 830 napada imate na prostorije neistomišljenika - kaže Tomić i dodaje:

- Važno je što predsednik države od početka poziva na dijalog i ako su oni predstavnici opozicije, onda neka sednu da razgovaraju. Problem nastaje jer kada imate obojenu revoluciju onda vi nemate eksponente određene politike, tu sada nastaje problem. Predsednik Vučić traži da se pojavi bilo ko. Oni ne žele da razgovaraju a nemaju ni politiku oko čega bi razgovarali, to je ustvari problem ovoga društva.

Strategija blokadera

Štrajk Dijane Hrke je u jednom trenutku prerastao u poziv na naoružavanje i nasilje. Zloupotrebljena od blokadera je otišla toliko daleko da je Dijana Hrka za N1 izjavila: "Ako ne smanjite muziku u Ćacilendu, a Komunalna policija ne radi svoj posao, pozvaću narod Srbije, ako treba na nasilje - na nasilje, da uđemo, da se naoružamo i mi da sklonimo ovo. Ovo je bezobrazluk, dan i noć muzika radi." Petričković dodaje da je u pitanju dugopripreman projekat, a samo naivni će ga svesti na poslednja dešavanja:

- Ovo se očekivalo od samog početka - uzet je fakultet i energija mladih ljudi. Ništa od toga ne bi bilo sporno da nije bilo instrukcija o blokadama. To je imalo funkciju destabilizacije. Imam određenu bojazan šta će se dalje dešavati. Država je vrlo mudro reagovala kada je na samom početku ispunila sve zahteve koje su studenti tražili. To je zapravo bila provera da li oni zaista žele da razgovaraju - kaže Petričković i dodaje:

- Međutim, do toga nije došlo, već su stizali novi zahtevi. Ovde je u pitanju strategija i klasične forme delovanja – nema pregovora od strane blokadera, oni to ne žele. Da su hteli, mnogo puta su mogli. Suština je stvoriti kritičnu masu i uraditi ono što je planirano 15. marta i 28. juna. Sve su to koncepcije koje odbacuju bilo kakvo traganje za rešenjem i dijalogom. Cilj je vaninstitucionalno, vandemokratsko dolaženje na vlast putem prevrata.

Milan Petričković Foto: Kurir Televizija

Srednjoškolci na blokadama

Sve više srednjoškolaca se u popodnevnim časovima pridružuje blokaderskim skupovima, u vrem ekad bi trebalo da budu u školi. Tomić kaže da roditelji moraju da preuzmu visok stepen odgovornosti kada su u pitanju deca:

- Roditelji svesno idu ka tome da deci budućnost preorijentišu, skrenu, ugase. Ni ne znaju kakve kapacitete njihova deca poseduju u srednjoj školi. Ako su oni preuzeli odgovornost da njihov put posreduju na taj način, onda je to zaista jako loše. Mislim da je jako važno reći zašto je došlo do štrajka glađu Uglješe Mrdića - kaže Tomić i dodaje:

- Zato što je prethodnih mesec i po dana, na svakoj sednici, naš kolega nama ukazivao na zvanične podatke koji su govorili o tome da tužilaštvo ne radi svoj posao. Ne postoji ta čestitost i očigledno je da rade u interesu nekih drugih ljudi, koji su deo određenih projekata sa strane. Pokušaj zloupotrebe štrajka glađu Dijane Hrke je jedan deo koji se odnosi na najgnusniju ucenu jedne žene. Iskoristili su njena najtananija osećanja, gubitak deteta - za svoje političke ciljeve. Ne treba govoriti o tome.

NISTE VI DIJANA HRKA I, BOGU HVALA, NEĆETE BITI Nemojte da zloupotrebljavate bol majke za političke interese! NE GURAJTE JE U SMRT, A OVU ZEMLJU U HAOS

Petričković zaključuje da je glavni cilj države odbrana nacionalnih interesa, stabilnosti i budućnosti stanovništva na ovim prostorima:

- Od 2000. godine radi se na urušavanju obrazovnih institucija, porodičnih vrednosti, porodice i narodnog morala. Deca i mladi su izuzetan materijal, a u sve to su uključene i obaveštajne službe. Mladi ljudi u statusu srednjoškolaca idu na proteste jer je to za njih žurka.

"ŽELE DA DOĐU NA VLAST PREVRATOM I ZLOUPOTREBLJAVANJEM LJUDSKE BOLI!" Tomić naglasila važnost dijaloga: Blokaderi nemaju svoju politiku, finansirani su!

