Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac i predsednik Visokog saveta tužilaštva Branko Stamenković pokušali su da na današnjoj sednici Saveta proguraju izbor svojih podobnih tužilaca, ali ih je struka u tome blokirala razotkrivajući njihove skrivene namere inapustivši sednicu čime je Savet izgubio kvorum, nakon čega je sednica prekinuta.

Najpre je sednicu posle svog izlaganja napustio tužilac Predrag Milovanović, a nešto kasnije i tužilac Boris Pavlović.

Milovanović je u svom izlaganju razotrkrio namere Dolovac i Stamenkovića da na današnjoj sednici izaberu tužioce i to tako da se popune mesta u pojedinim, po njima podobnim tužilaštvima, kako bi svojim kandidatima obezbedili većinu glasova na izborima za članve novog saziva VST koji su zakazani za 23. decembar.

- Sa druge strane, ne stavljanjem na dnevni red pojedinih oglasa izbor tužilaca je onemogućen u onim tužilaštvima koja nisu podobna, a oglasi za sva ta tužilaštva su od istog datuma - objasnio je Milovanović.

On je postavio javno pitanje zašto su neka tužilaštva danas stavljena na dnevni red za izbor, a neka nisu i zbog čega.

- Ne vidim zašto bismo izbor razdvajali u dve sednice i zašto pravimo selektivnu pravdu. Ne vidim iskrenost u vašim namerama i ne mogu da prihvatim da danas izostaju neka tužilaštva - naveo je Milovanović, a potom ih pobrojao: VJT u Valjevu dva mesta, VJT u Zrenjaninu jedno mesto, VJT u Šapcu jedno mesto, VJT u Kruševcu jedno mesto, u Kraljevu dva mesta, u Požarevcu jedno mesto, VJT u Nišu četiri mesta i VJT u Pirotu jedno mesto po tom oglasu.

- Na dalje, Tužilaštvo za organizovani kriminal devet mesta, VJT u Kraljevu tri mesta, VJT u Užicu jedno mesto , VJT u Negotinu jedno mesto, VJT u Somboru jedno mesto, VJT u Subotici jedno mesto. Po oglasu iz 2023. VJT u Beogradu osam mesta – ona koja su ostala po poništenom oglasu i VJT u Kraljevu - naveo je Milovanović.

- Ja ovo vidim kao svojevrsni način na koji se pokušava prekrojiti biračko telu pred izbor za novi saziv Saveta i da zapravo gledamo pokušaj Vrhovnog javnog tužioca i Vas (Stamenkovića) da utičete na to kako će izgledasti biračka baza. Ne postoji zdravorazumski razlog zašto su neka tužilaštva izostala sa dnevnog reda - zaključio je Milovanović.

Stamenković je više puta opomenuo Milovanovića da vodi svoju kampanju za ponovni izbor, što je on kategorički odbacio.

Potom je Milovanović kritikovao rad Izborne komisije VST i naveo da je izborni proces kontaminiran, pa je napuštajući sednicu ostalim članovima Saveta požeo srećan rad navodecći da on „u ovj farsi više ne želi da učestvuje“. Na to mu je član Saveta iz reda istaknutih pravnika Predrag Ćetković dobacio "sram te bilo“.

Sednicu ubrzo napustio i tužilac Boris Pavlović, jer mu je Stamenović upadao u reč dok je pokušavao da iznese svoje mišljenje.