Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas telefonom sa predsednikom Republike Litvanije Gitanasom Nausedom.

"Sa predsednikom Litvanije Gitanasom Nausedom o evropskoj agendi, intenziviranju bilateralne saradnje i regionalnoj bezbednosti. Istakao sam da je članstvo u EU strateško opredeljenje Republike Srbije i izrazio nadu za napredak na evropskom putu. Srbija i Litvanija imaju mogućnosti za jačanje bilateralne saradnje", objavio je Vučić na instagramu.

Gitanasu Nausedi je ovo drugi mandat na čelu Litvanije, a trajaće ukupono pet godina.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaRAZGOVARALI VUČIĆ I BOCAN-HARČENKO: Srbija će nastaviti dijalog štiteći interese svojih građana! Tema sastanka i NIS
Aleksandar Vučić Aleksandar Bocan-Harčenko
PolitikaVRHUNAC POLITIČKE MISLI “VISOKOOBRAZOVANE ELITE” U SRBIJI Vučić o izjavama urednika RTS-a: Taj čovek je rekao da su ljudi koji se njemu ne dopadaju stoka VIDEO
Aleksandar Vučić
PolitikaZAŠTO JE UVREDA ODGOVOR NA VUČIĆEVE POZIVE NA DIJALOG?! "Ne žele da spuste tenzije, izdajnici će biti oni koji su odbili razgovor"
Aleksandar Vučić
PolitikaDOBAR RAZGOVOR SA MINISTROM, ITALIJA VAŽAN PARTNER SRBIJE: Predsednik Vučić se sastao sa Čirijanijem, dobio pozdrave Đorđe Meloni
Aleksandar Vučić i Luka Čirijani