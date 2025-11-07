Politika
VUČIĆ RAZGOVARAO SA PREDSEDNIKOM LITVANIJE: "Članstvo u EU strateško opredeljenje Republike Srbije"
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas telefonom sa predsednikom Republike Litvanije Gitanasom Nausedom.
"Sa predsednikom Litvanije Gitanasom Nausedom o evropskoj agendi, intenziviranju bilateralne saradnje i regionalnoj bezbednosti. Istakao sam da je članstvo u EU strateško opredeljenje Republike Srbije i izrazio nadu za napredak na evropskom putu. Srbija i Litvanija imaju mogućnosti za jačanje bilateralne saradnje", objavio je Vučić na instagramu.
Gitanasu Nausedi je ovo drugi mandat na čelu Litvanije, a trajaće ukupono pet godina.
Kurir Politika
72 · Reaguj
9