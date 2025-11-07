Slušaj vest

Poslanik Srpske napredne stranke i predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Uglješa Mrdić sedmi dan štrajkuje glađu zajedno sa još nekoliko veterana.

Kada je započeo štrajk glađu, Mrdić je rekao da je njegov glavni zahtev da nadležno tužilaštvo uhapsi bivšeg predsednika Skupštine akcionara Infrastrukture Železnice Srbije Nebojšu Bojovića i bivšeg izvršnog direktora te kompanije Milutina Miloševića.

Protiv Bojovića i Miloševića je, kako tvrdi Mrdić, nedavno dostavio dokaze Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (JTOK) u vezi sa padom nadstrešnice u Novom Sadu.

Takođe je podneo krivičnu prijavu protiv odgovornih za pad nadstrešnice u Novom Sadu. Mrdić se u petak 5. novembra obratio okupljenima na dočeku Srba sa KiM.

Foto: Printskrin Pink TV

"Tražim istinu jer to Srbija zaslužuje. To zaslužuju porodice 16 stradalih u velikoj tragediji i kao odgovor tužilaštva dobio sam preteće dopise gde su tražili da dostavim dokaze o mojoj optužbi. Dostavio sam sve posle nekoliko nedelja i nema odgovora. Nema odgovora zato što nam je državno tužilaštvo i tužilaštvo za organizovani kriminal oteto", poručio je tada Mrdić.

Danas je generalni sekretar Saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije "Transparentnost" Mario Spasić predao Uglješi Mrdiću izveštaj te organizacije o, kako se navodi, ciljanim propustima tužilaštva u istrazi o padu nadstrešnice u Novom Sadu.

U saopštenju Saveta za monitoring navodi se da je Spasić upoznao Mrdića sa detaljima izveštaja i o tome da je ''pod komandom'' vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac Više javno tužilaštvo u Novom Sadu istragu o padu nadstrešnice navodno završilo za 39 dana, a da je stručno veštačenje završeno za samo 15-ak dana.

Foto: Printscreen Instagram

Takođe, navodi se da su samo nekoliko sati nakon rušenja, ostaci nadstrešnice uklonjeni zbog čega je uviđaj morao da bude obavljen na osnovu fotografija, a ne na mestu događaja.

''Zbog nestručne i nezakonite istrage, ali i ciljanog opstruiranja dokazivanja, podignuta je dirigovana optužnica protiv Gorana Vesića, nekadašnjeg ministra građevine, ali su izopšteni funkcioneri "Infrastrukture železnice" Nebojša Bojović i Milutin Milošević koji su dali saglasnost na bezbednost stanične zgrade'', ukazuje Savet za monitoring.

Dodaje se da je iz istrage izopšten i Veselin Simović, šef sekcije na železničkoj stanici u Novom Sadu, koji je ignorisao upozorenja policije i građana o tome da padaju delići nadstrešnice i da se čuje krckanje, kao i da nije zatvorio taj ulaz gde je poginulo 16 ljudi.