Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku koji predviđa uvođenje komisije koja će imati zadatak i ovlašćenja da revidira Jedinstveni birački spisak.

Od 170 prisutnih poslanika, "za" je glasalo 133, "protiv" 26, dok je uzdržanih bilo 11.

Izmene Zakona rezultat su parlamentarnog dijaloga o unapređenju izbornih uslova koji je započet u aprilu 2024. godine na osnovu izveštaja posmatračkih misija OEBS i ODIHR o posmatranju izbora u Srbiji.

Kako se navodi u obrazloženju izmena tog zakona, dijalog je vođen u skladu sa prvom prioritetnom preporukom ODIHR iz Konačnog izveštaja o vanrednim parlamentarnim izborima održanim 17. decembra 2023. godine. Izmenama Zakona, na predlog opozicionih poslanika, predviđa se formiranje komisije koja će se baviti revizijom Jedinstvenog biračkog spiska (JBS).

"Predlogom zakona se predlaže uspostavljanje stalne komisije sa zadatkom da obavlja periodične revizije Jedinstvenog biračkog spiska, što uključuje i utvrđivanje činjeničnog stanja o upravljanju, vođenju i tačnosti JBS i kontrolisanje postupka njegovog ažuriranja, a sve u cilju unapređenja tačnosti, ali i transparentnosti i poverenja građana u JBS", navodi se u obrazloženju.

Kako se dodaje, reviziju biračkog spiska obavlja Komisija za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska, a u vršenju ovlašćenja donosi odluke, podnosi zahteve, izdaje naloge, daje mišljenja i donosi izveštaje.

Komisija je, kako se navodi, samostalno i nezavisno telo koje čini 10 članova i njihovi zamenici koje imenuje Narodna skupština, od čega se osam članova i njihovi zamenici imenuju na predlog poslaničkih grupa, dok se dva člana i njihovi zamenici imenuju na predlog udruženja koja su od strane Republičke izborne komisije dobila ovlašćenja za posmatranje najmanje tri izborna postupka.

Komisija je objavila i najmanje tri izveštaja o nalazima posmatranja tih izbornih postupaka, za šta su trenutno zadužene CRTA i Cesid.

Članove komisije predlažu pet najvećih poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini koje su deo parlamentarne većine, a tri najveće opozicione poslaničke grupe predlažu svaka po jednog člana i jednog zamenika člana Komisije.

Predlog izmena zakona ima za cilj da unapredi poverenje građana u JBS i kroz unošenje zakonskih odredbi o dostupnosti podataka u JBS-u kako najširoj javnosti, tako i političkim subjektima koji učestvuju na izborima i domaćim posmatračima izbornog procesa, što je u skladu sa preporukama ODIHR-a.

Izmene zakona predložio je poslanik SNS Uglješa Mrdić koji je prvo Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo dostavio unapređenu verziju svog predloga, izmenjenu u cilju dodatnog približavanja predlogu Udruženja CRTA.

Pre nego što su se izmene našle pred odbornicima, Odbor je organizovao četiri javna slušanja posvećena razmatranju predloga, a nakon njih i komentara ODIHR-a, Mrdić je Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo, odnosno njenoj Radnoj grupi za unapređenje izbornog procesa u više navrata dostavljao dopunjene verzije predloge koji su bili revidirani i unapređeni u skladu sa mišljenjima ODIHR-a.